Cruzeiro recebe sondagens e avalia futuro de Walace

Walace tem o futuro incerto no Cruzeiro. Sem espaço, o volante recebeu sondagens e pode sair ainda nesta janela de transferências. Dessa forma, a Raposa avalia a situação e aguarda uma proposta para negociar a saída do jogador, de acordo com o “ge”. Assim, ele deve continuar de fora da lista de relacionados nos próximos jogos, como ocorreu na goleada sobre o Uberlândia.

A ausência de Walace na lista de relacionados contra o Uberlândia já indicava uma possível saída. Afinal, o jogo marcou a estreia do time principal. O volante integrou o grupo dos principais jogadores durante a pré-temporada, mas mesmo assim ficou fora do primeiro jogo. A tendência é que continue até a situação ser definida.