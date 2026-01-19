Cruzeiro recebe sondagens e avalia futuro de Walace

Cruzeiro recebe sondagens e avalia futuro de WalaceVolante não foi relacionado na goleada sobre o Uberlândia
Walace tem o futuro incerto no Cruzeiro. Sem espaço, o volante recebeu sondagens e pode sair ainda nesta janela de transferências. Dessa forma, a Raposa avalia a situação e aguarda uma proposta para negociar a saída do jogador, de acordo com o “ge”. Assim, ele deve continuar de fora da lista de relacionados nos próximos jogos, como ocorreu na goleada sobre o Uberlândia.
A ausência de Walace na lista de relacionados contra o Uberlândia já indicava uma possível saída. Afinal, o jogo marcou a estreia do time principal. O volante integrou o grupo dos principais jogadores durante a pré-temporada, mas mesmo assim ficou fora do primeiro jogo. A tendência é que continue até a situação ser definida.
Contratado em junho de 2024, Walace custou mais de R$ 40 milhões. O volante, de 30 anos, chegou como uma das principais contratações da primeira janela de transferências com a SAF sob o comando de Pedro Lourenço. Contudo, ele não conseguiu se firmar e perdeu espaço com o tempo. No elenco atual, os principais concorrentes são Lucas Romero e Ryan Guilherme.
Desde o ano passado, Walace tem recebido sondagens. Porém, ele descartou abrir negociações e apostou que conseguiria recuperar espaço no Cruzeiro. O jogador, aliás, chegou a perder mais de cinco quilos, mas mesmo assim não conseguiu se firmar. Frustrado com as faltas de oportunidades, ele vê a saída como a oportunidade de ganhar minutos em outro lugar.