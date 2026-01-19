Cria do Botafogo, Kadir marca em estreia pelo Panamá; assista ao gol

Cria do Botafogo, Kadir marca em estreia pelo Panamá; assista ao golAtacante panamenho, que deve receber mais chances em 2026, vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo 2026
Promessa do Botafogo, Kadir teve grande atuação em sua primeira partida com camisa da seleção do Panamá. O atacante de 18 anos foi titular no amistoso do último domingo (18) contra a Bolívia, em Tarija, e precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede.
No lance, Kadir recebeu ótimo passe no meio da zaga da Bolívia. Ele arrancou até a área e, com um toque sutil, tirou do goleiro Carlos Lampe para abrir o placar no Estádio IV Centenário. O amistoso terminou empatado por 1 a 1. Nas redes sociais, o Glorioso destacou o tento da joia.