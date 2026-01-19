Cria de Xerém acerta com clube peruano e jogará Libertadores

Revelado no Fluminense, Miguel vai defender o Universitário, do Peru / Crédito: Jogada 10

Antiga joia do Fluminense, Miguel jogará a Libertadores em 2026. O meia, de 22 anos, acertou com o Universitário, do Peru, e está de volta ao futebol sul-americano após passagem pelo Albirex Nigata, do Japão, de acordo com o “ge”. Miguel tinha contrato com o Albirex Nigata, mas decidiu retornar ao futebol sul-americano. O jogador desejava ficar mais perto do Brasil e tinha o desejo de jogar a Libertadores. Dessa forma, ele conseguiu a liberação junto ao clube japonês.

Revelado no Fluminense, Miguel subiu para o profissional como uma das grandes joias de Xerém, mas não vingou. Na base, ele chegou a atuar na Seleção Sub-17, mesmo com 15 anos. Dessa forma, ele estreou no profissional com 16 anos, em 2019.