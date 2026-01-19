Cria de Xerém acerta com clube peruano e jogará Libertadores

Cria de Xerém acerta com clube peruano e jogará LibertadoresRevelado no Fluminense, Miguel vai defender o Universitário, do Peru
Antiga joia do Fluminense, Miguel jogará a Libertadores em 2026. O meia, de 22 anos, acertou com o Universitário, do Peru, e está de volta ao futebol sul-americano após passagem pelo Albirex Nigata, do Japão, de acordo com o “ge”.
Miguel tinha contrato com o Albirex Nigata, mas decidiu retornar ao futebol sul-americano. O jogador desejava ficar mais perto do Brasil e tinha o desejo de jogar a Libertadores. Dessa forma, ele conseguiu a liberação junto ao clube japonês.
Revelado no Fluminense, Miguel subiu para o profissional como uma das grandes joias de Xerém, mas não vingou. Na base, ele chegou a atuar na Seleção Sub-17, mesmo com 15 anos. Dessa forma, ele estreou no profissional com 16 anos, em 2019.
Em 2020, Miguel atuou nas primeiras rodadas do Carioca, mas depois não teve mais oportunidades. No início do ano seguinte, o roteiro se repetiu. Dessa forma, o jogador negociou a saída do Fluminense. No mesmo ano, acertou com o Bragantino.
Miguel também não conseguiu espaço no Bragantino. Assim, rodou por clubes no exterior e defendeu o Sochi, da Rússia, além do Albirex Niigata, do Japão.
