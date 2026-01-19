Corinthians tem interesse em Vini Souza, do Wolfsburg

Corinthians tem interesse em Vini Souza, do WolfsburgVolante perdeu espaço no clube alemão e pode reforçar uma carência apontada por Dorival Júnior no elenco alvinegro
O Corinthians monitora a situação do volante Vini Souza, que atualmente defende o Wolfsburg, da Alemanha. O jogador chegaria para ocupar uma lacuna comentada por Dorival Júnior, que chegou a cobrar de forma pública reforços para o setor.
O jogador chegou ao clube alemão no meio do ano. Após ter um bom início, Vini perdeu espaço depois da saída do treinador Paul Simonis. Nos últimos cinco jogos, o volante começou no banco de reservas e só entrou no último minuto da vitória contra o Borussia Mönchengladbach. Ao todo, o atleta disputou 14 partidas pelo Wolfsburg.
Com esse cenário, o Corinthians fez uma consulta por uma possibilidade de empréstimo. Afinal, o jogador possui contrato com o clube alemão até 2030. Inicialmente, o volante havia rechaçado a ideia de voltar ao Brasil. Porém, o cenário se inverteu nos últimos dias.
Vini Souza é cria das categorias de base do Flamengo, onde trabalhou com Renan Bloise, atual gerente de análise de mercado do Timão. O volante deixou o Rubro-Negro em 2020 para atuar no futebol belga. Depois disso, passou pelo Espanyol e pelo Sheffield United, clube em que conseguiu se destacar, antes de chegar ao Wolfsburg. Além disso, o atleta ficou conhecido por uma relacionamento com a cantor Anitta.
