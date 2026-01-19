Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem interesse em Vini Souza, do Wolfsburg

Volante perdeu espaço no clube alemão e pode reforçar uma carência apontada por Dorival Júnior no elenco alvinegro
O Corinthians monitora a situação do volante Vini Souza, que atualmente defende o Wolfsburg, da Alemanha. O jogador chegaria para ocupar uma lacuna comentada por Dorival Júnior, que chegou a cobrar de forma pública reforços para o setor.

O jogador chegou ao clube alemão no meio do ano. Após ter um bom início, Vini perdeu espaço depois da saída do treinador Paul Simonis. Nos últimos cinco jogos, o volante começou no banco de reservas e só entrou no último minuto da vitória contra o Borussia Mönchengladbach. Ao todo, o atleta disputou 14 partidas pelo Wolfsburg.

Com esse cenário, o Corinthians fez uma consulta por uma possibilidade de empréstimo. Afinal, o jogador possui contrato com o clube alemão até 2030. Inicialmente, o volante havia rechaçado a ideia de voltar ao Brasil. Porém, o cenário se inverteu nos últimos dias.

Vini Souza é cria das categorias de base do Flamengo, onde trabalhou com Renan Bloise, atual gerente de análise de mercado do Timão. O volante deixou o Rubro-Negro em 2020 para atuar no futebol belga. Depois disso, passou pelo Espanyol e pelo Sheffield United, clube em que conseguiu se destacar, antes de chegar ao Wolfsburg. Além disso, o atleta ficou conhecido por uma relacionamento com a cantor Anitta.

