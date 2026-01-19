Corinthians descarta Memphis Depay contra o Santos e mira retorno na Supercopa

Holandês se apresentou para a pré-temporada com um edema ósseo no joelho esquerdo e segue em tratamento / Crédito: Jogada 10

O Corinthians decidiu manter cautela com o retorno de Memphis Depay e não contará com o jogador no clássico contra o Santos.O jogo acontece nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Paulistão. Em coletiva após o empate do Timão com o São Paulo, o técnico Dorival Júnior descartou a utilização do atleta nesta rodada e indicou a continuidade do planejamento físico. “Memphis está iniciando uma transição, mas ainda com algumas limitações, segue com algumas dores. O nível de dor não dá para saber. Precisamos de tranquilidade e não dar prazos. Deixar as coisas acontecerem”, afirmou o treinador. Vale destacar que Depay ainda não atuou em 2026. O jogador apresentou edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou a pré-temporada em tratamento.

Na semana passada, o holandês passou a realizar atividades físicas, sem bola e em campo, junto dos preparadores física do clube. Antes disso, o atacante vinha aprimorando seu condicionamento na parte interna do CT, alternando fortalecimento muscular e sessões de fisioterapia. Neste momento, entretanto, o camisa 10 do Timão segue fora dos treinos com o elenco.