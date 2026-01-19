Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Convidada para aniversário expõe itens na casa de Pulgar em vídeo

Convidada para aniversário expõe itens na casa de Pulgar em vídeo

Volante celebra 32 anos na última semana, mas a comemoração ocorreu no final de semana com amigos e diversos convidados
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meio-campista Erick Pulgar, campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo na temporada passada, completou 32 anos na última semana. Como a data ocorreu em dia útil, o chileno decidiu celebrar no sábado (17). Inclusive, uma convidada entrou na casa do volante, fez uma visita por alguns cômodos e expôs alguns itens. Entre eles, medalhas de conquistas pelo Rubro-Negro e camisas da sua passagem pelo time carioca. 

“Bom dia para quem amanheceu na resenha do Pulgar”, frisou a convidada em sua postagem nas redes sociais.

De acordo com relatos, Pulgar contou com a ajuda de Jorge Carrascal, seu companheiro de clube, para organizar a festa privada. O evento, aliás, contou com clima animado, além de bolo surpresa e homenagem ao chileno com um vídeo e a camisa do Flamengo. Por sinal, a celebração teve diversos convidados, com aproximadamente dez homens e mais de 50 mulheres. 

Celebração de título do Rubro-Negro tem registro de briga por Pulgar 

O elenco do Flamengo promoveu uma celebração para comemorar o tetracampeonato da Libertadores e causou bastante repercussão. Isso porque na festa organizada pelos meio-campistas Jorge Carrascal e Erick Pulgar, que ocorreu na madrugada do dia 1º de dezembro do ano passado, teve diversos episódios polêmicos. Entre eles, houve a disputa de duas mulheres que demonstraram interesse pelo volante chileno.

A celebração reuniu atletas e convidados em grande número, devido até mesmo ao tamanho da celebração — visto que o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Outros jogadores do clube também aproveitaram para curtir em boas companhias. 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar