Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com proposta na mesa, Vasco reluta para vender Rayan ao Bournemouth

Com proposta na mesa, Vasco reluta para vender Rayan ao Bournemouth

Diretoria cruz-maltina tenta convencer estafe e atacante a aguardar ofertas mais vantajosas. Diniz também participa das conversas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bournemouth, da Inglaterra, formalizou no último domingo (18) uma proposta pelo atacante Rayan, do Vasco. O valor fixo, no entanto, ficou abaixo dos 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que o clube inglês havia sinalizado ao longo da semana, de acordo com o “ge”. O Cruz-Maltino fará uma análise da oferta, mas entende que o jogador ainda poderá dar mais retorno ao clube e reluta para vender o jovem. Os ingleses, aliás, esperam uma resposta em dois ou três dias.

O Cruz-Maltino, assim, não deve facilitar e vai enviar uma contraproposta ao clube inglês. Além disso, a diretoria tenta convencer Rayan e seus representantes a esperarem ofertas mais vantajosas. O clube carioca acredita que clubes maiores do que o Bournemouth podem fazer uma proposta, como o Bayern de Munique, da Alemanha. O técnico Fernando Diniz participa diretamente dessas tentativas, com ligações e conversas com o jovem. No entanto, o estafe do atleta espera que a diretoria vascaína possa cooperar.

A proposta, entre valores fixo e metas, faria Rayan ser a maior transação de sua história. Também aposta no que considera metas factíveis e que se baseiam em três pontos. São eles:

– Atuar em 50% dos jogos caso o clube siga na Premier League
– Atuar em 50% dos jogos caso o clube inglês se classifique para competição continental europeia
– Outro acréscimo de valores a cada número de jogos atingidos

Entretanto, Rayan tem interesse em se transferir para o Bournemouth, principalmente pela vitrine que o Campeonato Inglês oferece. O atacante, inclusive, já aceitou a proposta dos ingleses por um contrato de cinco anos e deixou a decisão nas mãos da diretoria vascaína.

Outras possibilidades

Caso não consiga convencer Rayan de ficar na Colina, o Vasco quer ao menos aumentar o percentual do que pode receber na transferência e indicou que se daria por satisfeito se a proposta partisse de 35 milhões de euros (sem os bônus).

Além disso, o clube ainda pretende negociar metas e bônus que poderiam aumentar o valor final. Existe, aliás, a possibilidade do atacante abrir mão de sua parte. Por fim, o Cruz-Maltino também pode estabelecer por contrato a fatia da mais-valia. Caso, o Bournemouth faça uma revenda pelo dobro, a diferença do contrato realizado ou amortizado para a futura venda é a mais-valia.

O Vasco possui atualmente 60% dos direitos econômicos de Rayan. O jogador tem 30%, enquanto os empresários possuem 10%. Portanto, dos 35 milhões de euros fixos que o Bournemouth estaria disposto a pagar, o clube ficaria com 21 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar