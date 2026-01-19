Com proposta na mesa, Vasco reluta para vender Rayan ao Bournemouth

Diretoria cruz-maltina tenta convencer estafe e atacante a aguardar ofertas mais vantajosas. Diniz também participa das conversas / Crédito: Jogada 10

O Bournemouth, da Inglaterra, formalizou no último domingo (18) uma proposta pelo atacante Rayan, do Vasco. O valor fixo, no entanto, ficou abaixo dos 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que o clube inglês havia sinalizado ao longo da semana, de acordo com o “ge”. O Cruz-Maltino fará uma análise da oferta, mas entende que o jogador ainda poderá dar mais retorno ao clube e reluta para vender o jovem. Os ingleses, aliás, esperam uma resposta em dois ou três dias. O Cruz-Maltino, assim, não deve facilitar e vai enviar uma contraproposta ao clube inglês. Além disso, a diretoria tenta convencer Rayan e seus representantes a esperarem ofertas mais vantajosas. O clube carioca acredita que clubes maiores do que o Bournemouth podem fazer uma proposta, como o Bayern de Munique, da Alemanha. O técnico Fernando Diniz participa diretamente dessas tentativas, com ligações e conversas com o jovem. No entanto, o estafe do atleta espera que a diretoria vascaína possa cooperar.

A proposta, entre valores fixo e metas, faria Rayan ser a maior transação de sua história. Também aposta no que considera metas factíveis e que se baseiam em três pontos. São eles:

– Atuar em 50% dos jogos caso o clube siga na Premier League

– Atuar em 50% dos jogos caso o clube inglês se classifique para competição continental europeia

– Outro acréscimo de valores a cada número de jogos atingidos Entretanto, Rayan tem interesse em se transferir para o Bournemouth, principalmente pela vitrine que o Campeonato Inglês oferece. O atacante, inclusive, já aceitou a proposta dos ingleses por um contrato de cinco anos e deixou a decisão nas mãos da diretoria vascaína. Outras possibilidades Caso não consiga convencer Rayan de ficar na Colina, o Vasco quer ao menos aumentar o percentual do que pode receber na transferência e indicou que se daria por satisfeito se a proposta partisse de 35 milhões de euros (sem os bônus).