Com lesão no abdômen, zagueiro desfalca o Corinthians

Defensor sentiu o problema na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e não teve condições de enfrentar o São Paulo, no domingo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians tem um desfalque confirmado para os próximos jogos. O zagueiro Cacá sofreu um estiramento do músculo oblíquo interno do lado esquerdo do abdômen, que o tirou do clássico diante do São Paulo, no último domingo (18). Aliás, o jogador virou alvo do Athletico nos últimos dias. Cacá começou como titular na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, atuando improvisado na lateral direita. Contudo, sentiu dores e precisou de tratamento nos dois dias que antecederam o confronto diante do Tricolor. O defensor chegou a ir a campo na véspera do duelo, mas, com dores, ficou fora da lista de relacionados do técnico Dorival Júnior.

LEIA MAIS: Corinthians descarta Memphis Depay contra o Santos e mira retorno na Supercopa

Assim, por conta da lesão, marcou presença no CT Joaquim Grava para continuar o tratamento nesta segunda-feira, mesmo com o elenco de folga. Aliás, como o Corinthians não informou o tempo de recuperação, o atleta virou dúvida para o próximo jogo, o clássico diante do Santos, às 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Nas últimas semanas, o Athletico demonstrou interesse na contratação de Cacá, mas o Timão não pretende emprestar o zagueiro, apenas vendê-lo. A diretoria do clube paulista afirma não ter sido avisada sobre uma possível desistência do Furacão. No início do ano passado, o Corinthians contratou o defensor por 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões na cotação da época), adquirindo 90% dos direitos econômicos. No Timão desde 2024, Cacá entrou em campo em 71 partidas, com oito gols marcados.