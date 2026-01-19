Com lesão no abdômen, zagueiro desfalca o Corinthians

Com lesão no abdômen, zagueiro desfalca o CorinthiansDefensor sentiu o problema na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e não teve condições de enfrentar o São Paulo, no domingo
O Corinthians tem um desfalque confirmado para os próximos jogos. O zagueiro Cacá sofreu um estiramento do músculo oblíquo interno do lado esquerdo do abdômen, que o tirou do clássico diante do São Paulo, no último domingo (18). Aliás, o jogador virou alvo do Athletico nos últimos dias.
Cacá começou como titular na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, atuando improvisado na lateral direita. Contudo, sentiu dores e precisou de tratamento nos dois dias que antecederam o confronto diante do Tricolor. O defensor chegou a ir a campo na véspera do duelo, mas, com dores, ficou fora da lista de relacionados do técnico Dorival Júnior.
Assim, por conta da lesão, marcou presença no CT Joaquim Grava para continuar o tratamento nesta segunda-feira, mesmo com o elenco de folga. Aliás, como o Corinthians não informou o tempo de recuperação, o atleta virou dúvida para o próximo jogo, o clássico diante do Santos, às 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Nas últimas semanas, o Athletico demonstrou interesse na contratação de Cacá, mas o Timão não pretende emprestar o zagueiro, apenas vendê-lo. A diretoria do clube paulista afirma não ter sido avisada sobre uma possível desistência do Furacão.
No início do ano passado, o Corinthians contratou o defensor por 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões na cotação da época), adquirindo 90% dos direitos econômicos. No Timão desde 2024, Cacá entrou em campo em 71 partidas, com oito gols marcados.