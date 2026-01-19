Clássico entre Atlético e Cruzeiro terá arbitragem de fora de MG

Clássico entre Atlético e Cruzeiro terá arbitragem de fora de MGDecisão foi tomada pela Federação Mineira de Futebol em reunião nesta segunda-feira (19)
A Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu nesta segunda-feira (19) que o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro terá arbitragem de fora do quatro de Minas Gerais. A decisão da entidade, aliás, recebeu o aval dos clubes, que já tinham manifestado esse desejo no ano passado. A arbitragem, portanto, será definida nos próximos dias.
Representantes dos dois clubes participaram da reunião na sede da Federação Mineira de Futebol, na manhã desta segunda-feira (19). O intuito do encontro, aliás, era para alinhar detalhes sobre o clássico, no próximo domingo (25), na Arena MRV. Dessa forma, Atlético e Cruzeiro chegaram a um consenso sobre a arbitragem de outro Estado.
No ano passado, os clássico terminaram com polêmica. No Mineiro, por exemplo, o jogo terminou empatado sem gols e com expulsão de Gabigol, considerada correta pelo Cruzeiro. Contudo, o clube reclamou da não expulsão de Lyanco, do Atlético, que pisou na mão de Dudu, que ainda vestia a camisa celeste.
Já no Brasileirão, teve mais polêmica. No turno, que também terminou sem gols, o Cruzeiro alegou que houve erros ao não expulsar Júnior Alonso, do Atlético, e não marcar pênalti em Fabrício Bruno. Já no returno, a marcação errada de um escanteio gerou o gol de empate do Galo. O atacante Kaio Jorge, aliás, foi expulso por reclamar do lance com um gesto de roubo.
