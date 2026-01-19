Clássico entre Atlético e Cruzeiro terá arbitragem de fora de MG

A Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu nesta segunda-feira (19) que o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro terá arbitragem de fora do quatro de Minas Gerais. A decisão da entidade, aliás, recebeu o aval dos clubes, que já tinham manifestado esse desejo no ano passado. A arbitragem, portanto, será definida nos próximos dias.

Representantes dos dois clubes participaram da reunião na sede da Federação Mineira de Futebol, na manhã desta segunda-feira (19). O intuito do encontro, aliás, era para alinhar detalhes sobre o clássico, no próximo domingo (25), na Arena MRV. Dessa forma, Atlético e Cruzeiro chegaram a um consenso sobre a arbitragem de outro Estado.