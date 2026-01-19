City anuncia contratação de Marc Guéhi até 2031

City anuncia contratação de Marc Guéhi até 2031Zagueiro inglês chega do Crystal Palace por 23 milhões de euros (R$ 143,8 milhões), mais bônus, e reforça a defesa após lesões no elenco
O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Marc Guéhi. O defensor chega ao clube após deixar o Crystal Palace, em uma negociação que envolve 23 milhões de euros (R$ 143,8 milhões) fixos, além de outros 10 milhões em bônus (R$ 62,5 milhões). O contrato assinado é válido até 2031.
Aos 25 anos, Guéhi reforça o setor defensivo dos Citizens após um período de fortes investimentos no mercado. Recentemente, o clube já havia desembolsado cerca de 74 milhões de euros (R$ 462,5 milhões) para contratar Antoine Semenyo, ex-Bournemouth. No caso do zagueiro inglês, o valor foi considerado mais acessível, já que seu vínculo com o Palace se encerraria ao fim da temporada. As lesões de Rúben Dias, afastado por aproximadamente dois meses, e de Josko Gvardiol, que só retorna na próxima temporada, também pesaram para a conclusão rápida do negócio.
Após oficializar a chegada, Guéhi comemorou o novo desafio.
“Estou muito feliz e orgulhoso por vestir a camisa do Manchester City. É a recompensa por todo o esforço ao longo da minha carreira. Chego ao melhor clube da Inglaterra, com um elenco de altíssimo nível”, afirmou o jogador.
“It’s such an honour to come and play for this Club.”
