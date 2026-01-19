Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

City anuncia contratação de Marc Guéhi até 2031

Zagueiro inglês chega do Crystal Palace por 23 milhões de euros (R$ 143,8 milhões), mais bônus, e reforça a defesa após lesões no elenco
O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Marc Guéhi. O defensor chega ao clube após deixar o Crystal Palace, em uma negociação que envolve 23 milhões de euros (R$ 143,8 milhões) fixos, além de outros 10 milhões em bônus (R$ 62,5 milhões). O contrato assinado é válido até 2031.

LEIA MAIS: Bodo/Glimt x City: onde assistir, escalações e arbitragem

Aos 25 anos, Guéhi reforça o setor defensivo dos Citizens após um período de fortes investimentos no mercado. Recentemente, o clube já havia desembolsado cerca de 74 milhões de euros (R$ 462,5 milhões) para contratar Antoine Semenyo, ex-Bournemouth. No caso do zagueiro inglês, o valor foi considerado mais acessível, já que seu vínculo com o Palace se encerraria ao fim da temporada. As lesões de Rúben Dias, afastado por aproximadamente dois meses, e de Josko Gvardiol, que só retorna na próxima temporada, também pesaram para a conclusão rápida do negócio.

Após oficializar a chegada, Guéhi comemorou o novo desafio.

“Estou muito feliz e orgulhoso por vestir a camisa do Manchester City. É a recompensa por todo o esforço ao longo da minha carreira. Chego ao melhor clube da Inglaterra, com um elenco de altíssimo nível”, afirmou o jogador.

Marc speaks about why he chose to join City

