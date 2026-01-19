Bodo/Glimt x City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

As emoções da Champions 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (20), Bodo/Glimt e Manchester City se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no estádio Aspmyra, na Noruega, em partida pela 7ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Bodo/Glimt O Bodo/Glimt vem de uma pausa para o inverno norueguês e realizou uma pré-temporada recentemente, onde saiu vitorioso de dois amistosos. No entanto, na Champions, o cenário é diferente. O clube somou somente três pontos em seis partidas e está na 32ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

Além disso, o técnico Kjetil Knutsen terá que lidar com dois desfalques confirmados no elenco. Aleesami, lesionado, está fora da partida, enquanto Gundersen vai cumprir suspensão. Como chega o City Por outro lado, o City não atravessa seu melhor momento e tenta aproveitar o retorno à Champions para reencontrar o caminho das vitórias. Isto porque o time vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o United no clássico de Manchester, válido pela Premier League, no último final de semana. Contudo, a campanha do City na Champions é sólida. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está na 4ª posição com 13 pontos, na zona de classificação direta para as oitavas de final.