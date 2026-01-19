Benfica monitora Pablo Neri, destaque do Cruzeiro na Copinha

O desempenho de destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 atraiu olhares do mercado europeu para as joias da Toca da Raposa. A saber, o nome da vez é o atacante Pablo Neri, de 18 anos, que entrou no radar do Benfica, de Portugal. O clube de Lisboa vem monitorando a evolução do atleta e estuda formalizar uma proposta de compra em breve.

Pablo Neri tem sido fundamental na campanha celeste na competição de base. Em sete partidas disputadas até o momento, o jogador mostrou versatilidade e poder de decisão, somando dois gols e contribuindo com quatro assistências para os companheiros. Esses números confirmaram as observações feitas pelos “olheiros” do Benfica, que acompanham o jovem desde o segundo semestre do ano passado, inclusive com a presença de observadores in loco em alguns jogos.