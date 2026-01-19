Benfica monitora Pablo Neri, destaque do Cruzeiro na Copinha

Benfica monitora Pablo Neri, destaque do Cruzeiro na CopinhaAtacante tem contrato até o início de 2027 e portugueses estudam investida; Raposa detém 80% dos direitos e planeja renovação
O desempenho de destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 atraiu olhares do mercado europeu para as joias da Toca da Raposa. A saber, o nome da vez é o atacante Pablo Neri, de 18 anos, que entrou no radar do Benfica, de Portugal. O clube de Lisboa vem monitorando a evolução do atleta e estuda formalizar uma proposta de compra em breve.
Pablo Neri tem sido fundamental na campanha celeste na competição de base. Em sete partidas disputadas até o momento, o jogador mostrou versatilidade e poder de decisão, somando dois gols e contribuindo com quatro assistências para os companheiros. Esses números confirmaram as observações feitas pelos “olheiros” do Benfica, que acompanham o jovem desde o segundo semestre do ano passado, inclusive com a presença de observadores in loco em alguns jogos.
Alerta contratual para o Cruzeiro
O interesse português acende um sinal de alerta na diretoria cruzeirense devido à situação contratual do atleta. Pablo Neri possui vínculo profissional com a Raposa apenas até janeiro de 2027. Isso significa que, daqui a apenas cinco meses, o atacante ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o clube sem custos de transferência ao fim do vínculo.
Ciente do risco e da valorização do jogador, a cúpula celeste planeja agir rápido. A tendência é que a diretoria chame o estafe de Pablo Neri para negociar uma renovação e extensão contratual logo após o término da participação do clube na Copinha.
Divisão de direitos e origem
Atualmente, o Cruzeiro detém a maior fatia dos direitos econômicos de Neri, com 80%. O próprio jogador possui 10% do passe, enquanto os 10% restantes pertencem ao Santo André-SP, seu clube formador. Por fim, o atacante chegou à Toca ainda durante a gestão de Ronaldo Fenômeno na SAF, sendo uma aposta aprovada na época pelo ex-zagueiro e dirigente Paulo André.