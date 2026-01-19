Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benfica monitora Pablo Neri, destaque do Cruzeiro na Copinha

Atacante tem contrato até o início de 2027 e portugueses estudam investida; Raposa detém 80% dos direitos e planeja renovação
O desempenho de destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 atraiu olhares do mercado europeu para as joias da Toca da Raposa. A saber, o nome da vez é o atacante Pablo Neri, de 18 anos, que entrou no radar do Benfica, de Portugal. O clube de Lisboa vem monitorando a evolução do atleta e estuda formalizar uma proposta de compra em breve.

Pablo Neri tem sido fundamental na campanha celeste na competição de base. Em sete partidas disputadas até o momento, o jogador mostrou versatilidade e poder de decisão, somando dois gols e contribuindo com quatro assistências para os companheiros. Esses números confirmaram as observações feitas pelos “olheiros” do Benfica, que acompanham o jovem desde o segundo semestre do ano passado, inclusive com a presença de observadores in loco em alguns jogos.

Alerta contratual para o Cruzeiro

O interesse português acende um sinal de alerta na diretoria cruzeirense devido à situação contratual do atleta. Pablo Neri possui vínculo profissional com a Raposa apenas até janeiro de 2027. Isso significa que, daqui a apenas cinco meses, o atacante ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o clube sem custos de transferência ao fim do vínculo.

Ciente do risco e da valorização do jogador, a cúpula celeste planeja agir rápido. A tendência é que a diretoria chame o estafe de Pablo Neri para negociar uma renovação e extensão contratual logo após o término da participação do clube na Copinha.

Divisão de direitos e origem

Atualmente, o Cruzeiro detém a maior fatia dos direitos econômicos de Neri, com 80%. O próprio jogador possui 10% do passe, enquanto os 10% restantes pertencem ao Santo André-SP, seu clube formador. Por fim, o atacante chegou à Toca ainda durante a gestão de Ronaldo Fenômeno na SAF, sendo uma aposta aprovada na época pelo ex-zagueiro e dirigente Paulo André.

