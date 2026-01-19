Bellão revela conversa com Anselmi: “Integração, maturidade e troca”

Treinador do sub-20 volta as atenções para a Copinha e deixa treinador rosarino com o comando da equipe no Carioca / Crédito: Jogada 10

Na última quinta-feira (15), após a vitória do Botafogo sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 0, no Luso-Brasileiro, pela rodada 1 do Carioca, o técnico do sub-20 do Glorioso, Rodrigo Bellão, admitiu que ainda não havia conversado pessoalmente com Martín Anselmi sobre a passagem de bastão da garotada para o elenco principal no Estadual. Este contato, porém, aconteceu, enfim, nos últimos dias, no Espaço Lonier. O treinador rosarino, agora, está com a bola para iniciar a sua trajetória no Mais Tradicional. “É importante eles, da comissão técnica, estarem de olho e acompanhando essas partidas. Temos uma integração muito legal do profissional com a base, a diretoria, o Carli, o Willian (coordenador do sub-20). Uma troca. A maturidade que o clube tem nessa fluidez de informação ajuda muito na transição. Essas informações todas o Martín vai ter no olhar dele e com essa estrutura que o clube proporciona. Algo saudável para todo mundo”, revelou Bellão.

Bellão, agora, com as Joias do Bairro, voltará as atenções para a Copa São Paulo, torneio pelo qual o Botafogo enfrentará o São Paulo, nesta segunda-feira (19), em Sorocaba, pelas quartas de final. Enquanto isso, Anselmi comanda o Alvinegro no Estadual. O próximo compromisso é nesta quarta-feira (21), contra o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos.