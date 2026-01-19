Azuriz x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Azuriz x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragemFuracão vai em busca da reabilitação após derrota no clássico, no primeiro jogo de Alexandre Gallo em Pato Branco
Depois de ser derrotado no clássico contra o Coritiba, dentro de casa, o Athletico vai em busca da reabilitação. Na noite desta terça-feira (20), às 20h, o Furacão encara o Azuriz, no Estádio Os Pioneiros, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, a penúltima da primeira fase.
O Rubro-Negro pode garantir sua vaga na próxima fase. Afinal, o Furacão ocupa a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos, e se classifica caso vença e o FC Cascavel seja derrotado pelo Operário. Já a Gralha Azul venceu seu primeiro jogo na última rodada, ao bater o Maringá fora de casa, e é o terceiro colocado do Grupo B, com cinco pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelos canais GOAT e Rede Furacão, no YouTube.
Como chega o Azuriz
Embalado por conseguir tirar um pouco da pressão com a primeira vitória, o Azulão quer o primeiro triunfo dentro de casa. A partida marca a estreia do treinador Alexandre Gallo no estádio Os Pioneiros. Afinal, o técnico já realizou seu primeiro jogo pelo clube de Pato Branco contra o Maringá, fora de casa. Para encarar o Furacão, o time possui uma dúvida, já que Brunão saiu machucado no começo do confronto contra o Dogão e pode ficar de fora.
Como chega o Athletico
Após utilizar o time principal no Athletiba, o Rubro-Negro voltará a atuar com os aspirantes no interior do estado. O técnico João Correia não conta com Renan Peixoto, Dudu, João Cruz e Habraão. A novidade é a presença do zagueiro Marcão, que não esteve entre os relacionados nas primeiras rodadas por problemas na renovação de seu contrato.
AZURIZ X ATHLETICO
Campeonato Paranaense – 5ª rodada
Data e horário: 20/1/2026 (terça-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádios Os Pioneiros, Pato Branco (PR)
AZURIZ: Enzo; Luciano Tchow, Brunão (Luiz Henrique), Ary Garcia e Vinício; Caetano, Gabriel Zeca, Jorginho e José Hugo; João Maranhão e Matheus Guimarães. Técnico: Alexandre Gallo.
ATHLETICO: Mycael; Gilberto, Belezi, Marcão e Claudinho; Riquelme, Kauan Stabelini e Lucas Marezi (Guilherme Back); Bruninho, Chiqueti e Renan Viana (Mastriani). Técnico: João Correia.
Árbitro: Maycon Brito de Freitas
Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Lucas Henrique Gowatiski