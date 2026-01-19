Atlético encaminha contratação de colombiano do Zenit, da Rússia

Jogador é aguardado em Belo Horizonte nos próximos para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato

O Atlético encaminhou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Mateo Cassierra, de 28 anos , que pertence ao Zenit, da Rússia. O colombiano chega com contrato em definitivo com o Galo, de acordo com o jornalista César Luis Merlo.

O jogador atua em uma posição considerada carente no elenco do Atlético e desejada pelo técnico Jorge Sampaoli. O centroavante atuou em 127 partidas no clube russo, com 49 gols e 23 assistências.

Na atual temporada, Cassierra balançou a rede seis vezes, em 15 partidas até o momento. Ele, aliás, já esteve na mira do Cruzeiro em 2023. Contudo, a Raposa se assustou com os valores pedidos pelos russos.

Formado na base do Deportivo Cali, da Colômbia, Cassierra passou ainda por Ajax e Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi e Zenit (Rússia).

Agora, a diretoria aguarda o centroavante passar por exames médicos em Belo Horizonte antes de assinar contrato. Caso tudo saia com o esperado, ele se tornará o sexto reforço para a temporada. Os outros foram Alan Minda, Angelo Preciado, Maycon, Renan Lodi e Victor Hugo.