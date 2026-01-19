Atlético apresenta pacotão de reforços para 2026

O Atlético apresentou nesta segunda-feira (19) um pacotão de reforços para a temporada. Dessa forma, os laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, os volantes Victor Hugo e Maycon, e o atacante Alan Minda foram apresentados na Arena MRV. Entre eles, dois já estrearam no empate com a Tombense, domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O time principal do Atlético estreou neste último domingo, no empate sem gols com a Tombense, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Assim, dois jogadores jogaram pela primeira vez com a camisa atleticana: o lateral-esquerdo Renan Lodi, que chegou para ocupar o lugar de Guilherme Arana, e o volante Maycon. Ambos foram titulares. Minda, por sua vez, ficou no banco.