Atlético apresenta pacotão de reforços para 2026

Dois já estrearam. Galo segue em busca de mais contratações para a temporada
O Atlético apresentou nesta segunda-feira (19) um pacotão de reforços para a temporada. Dessa forma, os laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, os volantes Victor Hugo e Maycon, e o atacante Alan Minda foram apresentados na Arena MRV. Entre eles, dois já estrearam no empate com a Tombense, domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O time principal do Atlético estreou neste último domingo, no empate sem gols com a Tombense, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Assim, dois jogadores jogaram pela primeira vez com a camisa atleticana: o lateral-esquerdo Renan Lodi, que chegou para ocupar o lugar de Guilherme Arana, e o volante Maycon. Ambos foram titulares. Minda, por sua vez, ficou no banco.

Apesar de ter anunciado cinco reforços, o Atlético segue ativo no mercado. O Galo, aliás, já encaminhou a contratação de mais um nome para a próxima temporada. Trata-se do atacante Mateo Cassierra, de 28 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia. O colombiano chega com contrato em definitivo, de acordo com o jornalista César Luis Merlo.

O Atlético busca regularizar a situação de todos os reforços para a sequência do Campeonato Mineiro. Em três jogos até aqui, soma três empates e três pontos conquistados. O Galo volta a campo contra o América, na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

