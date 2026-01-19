Argentina tem novo amistoso marcado em preparação para a Copa

Duelo em questão vai acontecer no palco da final do último Mundial

A Argentina definiu mais um adversário no processo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (19), foi revelado que os atuais campeões mundiais enfrentam, no dia 31 de março, a seleção do Catar.

O aspecto da logística foi ponto que pesou na escolha do oponente que completa os duelos na Data Fifa de março. Isso porque, quatro dias antes, o selecionado sul-americano vai ter a Finalíssima contra a Espanha no país do Oriente Médio. Mais específicamente, no estádio Lusail, palco da última decisão de Copa que foi vencida pela Argentina.