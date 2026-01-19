Argentina tem novo amistoso marcado em preparação para a Copa

Argentina tem novo amistoso marcado em preparação para a CopaDuelo em questão vai acontecer no palco da final do último Mundial
A Argentina definiu mais um adversário no processo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (19), foi revelado que os atuais campeões mundiais enfrentam, no dia 31 de março, a seleção do Catar.
O aspecto da logística foi ponto que pesou na escolha do oponente que completa os duelos na Data Fifa de março. Isso porque, quatro dias antes, o selecionado sul-americano vai ter a Finalíssima contra a Espanha no país do Oriente Médio. Mais específicamente, no estádio Lusail, palco da última decisão de Copa que foi vencida pela Argentina.
Além das duas partidas em questão, o Catar visa promover outros quatro compromissos em uma reunião de jogos batizada como Qatar Football Festival, entre os dias 26 e 31 de março. A saber, os compromissos não mencionados são Arábia Saudita x Egito, Catar x Sérvia, Egito x Espanha e Sérvia x Arábia Saudita.
No que se refere a preparação específica da seleção argentina, a programação do técnico Lionel Scaloni prevê a realização de mais dois jogos antes da estreia no Mundial. Jogos esses que devem acontecer, aliás, já no mês de junho onde os adversários vistos como “favoritos” são México e Honduras. O período de tempo trabalhado como possível para realizar tais amistosos seria entre os dias 1 e 10 de junho.
