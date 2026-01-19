Após renovar com o Flamengo, Filipe Luís surge no BID

Novo contrato do treinador flamenguista, válido até o fim de 2027, já consta no Boletim Informativo Diário da CBF / Crédito: Jogada 10

No dia da apresentação de Andrew no Flamengo, outra novidade na Gávea. Nesta segunda-feira (19/1), o nome do técnico Filipe Luís surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, corroborando a renovação contratual do comandante rubro-negro. No entanto, o técnico não deve “estrear” em 2026 no próximo compromisso do Fla na temporada. Afinal, o Rubro-Negro ainda deve contar com o treinador do sub-20, Bruno Pivetti, no clássico contra o Vasco, na quarta-feira (21/1), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Este jogo representa, aliás, o retorno do Mais Querido ao estádio.

