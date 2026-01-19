Após renovar com o Flamengo, Filipe Luís surge no BID

Após renovar com o Flamengo, Filipe Luís surge no BIDNovo contrato do treinador flamenguista, válido até o fim de 2027, já consta no Boletim Informativo Diário da CBF
No dia da apresentação de Andrew no Flamengo, outra novidade na Gávea. Nesta segunda-feira (19/1), o nome do técnico Filipe Luís surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, corroborando a renovação contratual do comandante rubro-negro.
No entanto, o técnico não deve “estrear” em 2026 no próximo compromisso do Fla na temporada. Afinal, o Rubro-Negro ainda deve contar com o treinador do sub-20, Bruno Pivetti, no clássico contra o Vasco, na quarta-feira (21/1), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Este jogo representa, aliás, o retorno do Mais Querido ao estádio.
Após novela no fim de 2025, Filipe Luís renovou até o fim de 2027 com o Flamengo. Seu contrato anterior era apenas até o fim de dezembro do ano passado. 2025, inclusive, representou o ano mais vitorioso da curta carreira do treinador, iniciada em 2024. Ele venceu a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, a Supercopa Rei do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores, o Derby das Américas e a Copa Challenger, garantindo um ano de sucesso em seu primeiro trabalho como técnico.
Filipinho, aliás, chegou a ser cobiçado pelo Chelsea, que demitiu Enzo Maresca no último dia de 2025. Apesar do interesse, as conversas não avançaram. Afinal, a falta de licença para atuar na Europa e o fato de estar em início de trajetória como técnico, ainda que em rápida ascensão no mercado, foram considerados pelo clube inglês. Dessa forma, em nenhum momento a sondagem se tornou uma negociação.