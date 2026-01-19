Após recusa por troca, São Paulo e Corinthians buscam alternativa em negociação envolvendo Alisson

A oferta feita pelo Corinthians, e recusada pelo São Paulo, incluía a troca de um jogador por Alisson. Os nomes disponibilizados pelo Timão foram o zagueiro Renato, o lateral-esquerdo Hugo, o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernández.

Corinthians e São Paulo reavaliam a negociação envolvendo o volante Alisson após a recusa de uma troca entre jogadores, fato que ocorreu na última semana. Agora, os clubes discutem a possibilidade de um empréstimo até o final do ano. A prioridade por parte do Tricolor, no entanto, é uma venda com compensação financeira. As informações são do “Uol”.

Apesar de descartar o modelo de negócio, o Tricolor demonstra interesse em negociar Alisson. Isso porque a diretoria leva em consideração o desejo do jogador, que indicou, nos bastidores, o desejo de deixar o clube. Além disso, o volante não participou das duas últimas partidas sob comando de Hernán Crespo.

Da parte de Alisson, o atleta quer voltar a trabalhar com Dorival Júnior, com quem se destacou no próprio São Paulo em 2023. O movimento do Corinthians, aliás, busca atender a um pedido do treinador. Alisson possui contrato com o São Paulo até dezembro de 2027.

Crespo admitiu saída de Alisson do São Paulo para o Corinthians

Após o empate entre São Paulo e Corinthians pela terceira rodada do Paulistão, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, comentou a negociação entre os clubes. O treinador deixou claro que não deseja jogadores do rival e que tenta ajudar o jogador na negociação. Na visão do Crespo, apenas jogadores que queiram defender o São Paulo devem seguir no clube.

“Se Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos Jandrei, jogadores que não estão cômodos. No São Paulo, tem de estar bem. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vai para o Corinthians não é um problema meu, é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso ninguém”, disparou o técnico na entrevista coletiva pós-jogo.