Antes de saída do Vasco, Vegetti processa concessionária por conta de água abusiva

Centroavante alega erro na cobrança, pois não corresponde com o consumo, já que mora apenas com a esposa e dois filhos / Crédito: Jogada 10

O centroavante Pablo Vegetti tem uma pendência para resolver antes de sacramentar sua saída do Vasco. Isso porque o argentino decidiu mover uma ação na Justiça contra a concessionária de água Iguá Rio. O argentino tomou essa atitude após receber uma conta em que o valor correspondia a R$ 64 mil. A cobrança seria relativa a outubro do ano passado. Assim, Vegetti argumenta que o montante não corresponde com o consumo dele e de sua família. O atacante vive com a esposa Joselina Bonetti e seus dois filhos, Vittorio, de quatro anos, e Bastian, de dois meses.



Para constatar que houve uma falha na análise da Iguá Rio, o centroavante contratou os serviços de uma companhia com especialização no ramo. Após a atuação da empresa, confirmou-se que não havia vazamento na casa do argentino. Portanto, ele solicitou que a concessionária repetisse o procedimento com o cálculo correto. A propósito, o jogador pediu no processo uma indenização de R$ 8 mil por danos morais. Já a Iguá Rio informou que acompanha a situação junto ao cliente, prestando suporte e realizando as vistorias necessárias.

Segundo a empresa, as leituras das faturas foram devidamente registradas e a vistoria realizada no imóvel não identificou irregularidades no hidrômetro. As cobranças emitidas, então, estariam de acordo com o consumo medido. A empresa salientou ainda que permanece à disposição do cliente para esclarecer eventuais dúvidas e segue em busca de uma solução que atenda a ambas as partes. Vegetti recebe homenagem na despedida do Vasco Antes do empate do Cruz-Maltino sem gols em duelo contra o Nova Iguaçu, no último domingo (18), o centroavante argentino foi ao gramado da Colina Histórica para se despedir dos torcedores e receber uma homenagem. Dessa forma, o jogador recebeu das mãos do presidente Pedrinho um quadro com uma camisa preta do Vasco com os dizeres “Gracias, Vegetti”, em agradecimento pelos serviços prestados.