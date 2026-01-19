Antes de saída do Vasco, Vegetti processa concessionária por conta de água abusiva

Antes de saída do Vasco, Vegetti processa concessionária por conta de água abusivaCentroavante alega erro na cobrança, pois não corresponde com o consumo, já que mora apenas com a esposa e dois filhos
O centroavante Pablo Vegetti tem uma pendência para resolver antes de sacramentar sua saída do Vasco. Isso porque o argentino decidiu mover uma ação na Justiça contra a concessionária de água Iguá Rio. O argentino tomou essa atitude após receber uma conta em que o valor correspondia a R$ 64 mil. A cobrança seria relativa a outubro do ano passado.
Assim, Vegetti argumenta que o montante não corresponde com o consumo dele e de sua família. O atacante vive com a esposa Joselina Bonetti e seus dois filhos, Vittorio, de quatro anos, e Bastian, de dois meses.
Para constatar que houve uma falha na análise da Iguá Rio, o centroavante contratou os serviços de uma companhia com especialização no ramo. Após a atuação da empresa, confirmou-se que não havia vazamento na casa do argentino. Portanto, ele solicitou que a concessionária repetisse o procedimento com o cálculo correto. A propósito, o jogador pediu no processo uma indenização de R$ 8 mil por danos morais.
Já a Iguá Rio informou que acompanha a situação junto ao cliente, prestando suporte e realizando as vistorias necessárias.
Segundo a empresa, as leituras das faturas foram devidamente registradas e a vistoria realizada no imóvel não identificou irregularidades no hidrômetro. As cobranças emitidas, então, estariam de acordo com o consumo medido.
A empresa salientou ainda que permanece à disposição do cliente para esclarecer eventuais dúvidas e segue em busca de uma solução que atenda a ambas as partes.
Vegetti recebe homenagem na despedida do Vasco
Antes do empate do Cruz-Maltino sem gols em duelo contra o Nova Iguaçu, no último domingo (18), o centroavante argentino foi ao gramado da Colina Histórica para se despedir dos torcedores e receber uma homenagem. Dessa forma, o jogador recebeu das mãos do presidente Pedrinho um quadro com uma camisa preta do Vasco com os dizeres “Gracias, Vegetti”, em agradecimento pelos serviços prestados.
O número era o 143, quantidade de jogos realizados no Cruz-Maltino, aliás. Ele também recebeu um par de chuteiras. Depois, ele deu uma volta olímpica pelo gramado ao lado da esposa, Joselina Bonetti, e dos filhos. Vegetti acenava para os torcedores, que, emocionados, cantavam seu nome.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente