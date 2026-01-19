Agressão em jogo no País de Gales termina com prisão e suspensão de jogador; vídeo

Lance sem bola termina com atleta desacordado em campo, investigação policial e suspensão imediata do clube / Crédito: Jogada 10

Um episódio de violência em campo colocou o futebol galês no centro das atenções fora do esporte. Isso porque um jogador acabou preso no País de Gales após agredir um adversário durante a partida entre Trearddur Bay e Porthmadog, disputada no último sábado, pela Ardal North West League. A agressão ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo quando Tom Taylor, atleta do Trearddur Bay, atingiu Danny Brookwell, do Porthmadog, com uma cotovelada no rosto enquanto os jogadores aguardavam a cobrança de um pênalti. Logo após o golpe, a vítima caiu desacordado em campo e precisou de atendimento.

O momento, gravado em vídeo, se espalhou rapidamente nas redes sociais. A gravação ultrapassou 10 milhões de visualizações no X e ampliou a repercussão do caso a nível mundial, com publicações do jornal britânico Daily Mail, que noticiou o ocorrido em primeira mão.

Mesmo com a interrupção causada pelo lance, a partida seguiu e terminou com vitória do Porthmadog por 3 a 2. O clima, porém, mudou após o apito final, quando a polícia passou a tratar o caso como investigação criminal. ABSOLUTELY DISTGUSTING FROM TREADDUR BAY

TOM TAYLOR SHOULD GET BANNED FOR LIFE

DISGRACE!!@CPDPorthmadogFC pic.twitter.com/RphcdlOGMY — Tomos Ifan (@ifan_tomos) January 17, 2026

Comunicado das autoridades do País de Gales Em nota, a Polícia do Norte do País de Gales informou a prisão de um homem de 35 anos, suspeito da agressão. A corporação afirmou que realiza diligências para apurar as circunstâncias do episódio e pediu que o público evite especulações enquanto o inquérito segue em andamento. O Trearddur Bay anunciou, pouco depois, a suspensão imediata de Tom Taylor — confirmando a identidade do autor. O clube declarou que não compactua com comportamentos ilegais e afirmou que não fará novos comentários enquanto o caso estiver sob investigação policial.