Agressão em jogo no País de Gales termina com prisão e suspensão de jogador; vídeo

Agressão em jogo no País de Gales termina com prisão e suspensão de jogador; vídeoLance sem bola termina com atleta desacordado em campo, investigação policial e suspensão imediata do clube
Um episódio de violência em campo colocou o futebol galês no centro das atenções fora do esporte. Isso porque um jogador acabou preso no País de Gales após agredir um adversário durante a partida entre Trearddur Bay e Porthmadog, disputada no último sábado, pela Ardal North West League.
A agressão ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo quando Tom Taylor, atleta do Trearddur Bay, atingiu Danny Brookwell, do Porthmadog, com uma cotovelada no rosto enquanto os jogadores aguardavam a cobrança de um pênalti. Logo após o golpe, a vítima caiu desacordado em campo e precisou de atendimento.
O momento, gravado em vídeo, se espalhou rapidamente nas redes sociais. A gravação ultrapassou 10 milhões de visualizações no X e ampliou a repercussão do caso a nível mundial, com publicações do jornal britânico Daily Mail, que noticiou o ocorrido em primeira mão.
Mesmo com a interrupção causada pelo lance, a partida seguiu e terminou com vitória do Porthmadog por 3 a 2. O clima, porém, mudou após o apito final, quando a polícia passou a tratar o caso como investigação criminal.
Comunicado das autoridades do País de Gales
Em nota, a Polícia do Norte do País de Gales informou a prisão de um homem de 35 anos, suspeito da agressão. A corporação afirmou que realiza diligências para apurar as circunstâncias do episódio e pediu que o público evite especulações enquanto o inquérito segue em andamento.
O Trearddur Bay anunciou, pouco depois, a suspensão imediata de Tom Taylor — confirmando a identidade do autor. O clube declarou que não compactua com comportamentos ilegais e afirmou que não fará novos comentários enquanto o caso estiver sob investigação policial.
Na mesma nota, o Trearddur pediu desculpas ao jogador atingido, ao Porthmadog, à arbitragem, aos torcedores e à comunidade do futebol. Por fim, confirmou que cooperará com eventuais processos disciplinares.
A Federação Galesa de Futebol também se manifestou de forma sucinta, afirmando que tomou conhecimento do incidente e que irá analisá-lo.
