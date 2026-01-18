Wolverhampton e Newcastle não saem do zero na Inglaterra

Wolverhampton e Newcastle não saem do zero na InglaterraEmpate mantém o Wolves afundado na lanterna; Magpies perdem a chance de entrar no G-5 do Campeonato Inglês
Neste domingo, 18/1, no Molineux, em Wolverhampton, o time da casa recebeu o Newcastle pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar disso, ambos os times mostraram vontade e lutaram bastante, resultando em um jogo movimentado. No entanto, as equipes não estavam com a finalização apurada. O Newcastle, que finalizou 11 vezes a gol, lamentou a falta de sorte do brasileiro Joelinton, que teve pelo menos duas chances, mas não foi feliz ao concluir. Com isso, o placar final ficou em 0 a 0.
O empate faz o Wolves chegar aos oito pontos, ainda muito afundado na lanterna. Para se ter ideia, a diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest, é de 14 pontos. Assim, o rebaixamento é quase iminente. Já o Newcastle vai aos 33 pontos, em oitavo lugar. Caso tivesse vencido, assumiria o quinto lugar.
Legião brasileira
Do lado do Wolves, André (ex-Fluminense) e João Gomes (ex-Flamengo) foram titulares, como de praxe. No Newcastle, Joelinton e Bruno Guimarães, como sempre, foram titulares.
Como foi o empate entre Wolves e Newcastle
Os times fizeram um primeiro tempo movimentado, com o Newcastle mantendo mais posse de bola e finalizações. No entanto, a equipe lamentou demais a grande chance que surgiu quando a jogada veio pela esquerda. Thiago cabeceou na trave e, na sobra, Joelinton, quase na linha, não conseguiu alcançar a bola, que parou nas mãos do goleiro José Sá. Enquanto isso, o Wolves era perigoso quando chegava ao ataque, principalmente pela direita. Além disso, em pelo menos duas oportunidades, obrigou o goleiro Pope a fazer boas defesas, além de um chute que passou raspando.
No segundo tempo, o Wolves tentou, com muita vibração, buscar a vitória. No entanto, o Newcastle seguiu com imperícia nos arremates. Aos 35 minutos, Tripper cobrou uma falta que passou raspando. Foi um exemplo de um time que teve nove finalizações e apenas duas no alvo. Uma delas, aos 49 minutos, foi muito lamentada: após um cruzamento na área, a bola ficou com Elanga, que chutou para defesa parcial de José Sá. Na sobra, Joelinton cabeceou, mas o goleiro do Wolves, num reflexo incrível, voltou a defender. Na reta final, o time da casa, mesmo com ex-Fluminense Árias em campo, teve poucos momentos de criação. No fim das contas, o placar permaneceu em 0 a 0.
Jogos da 22ª rodada do Inglês
Sábado (17/1)
Manchester United 2×0 Manchester City
Chelsea 2×0 Brentford
Sunderland 2×1 Crystal Palace
Liverpool 1×1 Burnley
Tottenham 1×2 West Ham
Leeds 1×0 Fulham
Nottingham Forest 0x0 Arsenal
Domingo (18/1)
Wolverhampton 0x0 Newcastle
Aston Villa x Everton – 13h30
Segunda-feira (19/1)
Brighton x Bournemouth -17h