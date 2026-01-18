Wolverhampton e Newcastle não saem do zero na Inglaterra

Empate mantém o Wolves afundado na lanterna; Magpies perdem a chance de entrar no G-5 do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 18/1, no Molineux, em Wolverhampton, o time da casa recebeu o Newcastle pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar disso, ambos os times mostraram vontade e lutaram bastante, resultando em um jogo movimentado. No entanto, as equipes não estavam com a finalização apurada. O Newcastle, que finalizou 11 vezes a gol, lamentou a falta de sorte do brasileiro Joelinton, que teve pelo menos duas chances, mas não foi feliz ao concluir. Com isso, o placar final ficou em 0 a 0. O empate faz o Wolves chegar aos oito pontos, ainda muito afundado na lanterna. Para se ter ideia, a diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest, é de 14 pontos. Assim, o rebaixamento é quase iminente. Já o Newcastle vai aos 33 pontos, em oitavo lugar. Caso tivesse vencido, assumiria o quinto lugar.

Legião brasileira Do lado do Wolves, André (ex-Fluminense) e João Gomes (ex-Flamengo) foram titulares, como de praxe. No Newcastle, Joelinton e Bruno Guimarães, como sempre, foram titulares.