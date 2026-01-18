Vojvoda fala em “sensação amarga” após empate do Santos

Treinador busca explicar gol sofrido no último lance, que fez com que o Peixe deixasse dois pontos pelo caminho no Paulistão / Crédito: Jogada 10

Após o empate em 1 a 1 com o Guarani, neste domingo (18/1), o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa, analisando o frustrante resultado. Afinal, o Peixe vencia por 1 a 0 até os 45+6′ da etapa complementar, quando Kewen empatou de cabeça após cobrança de escanteio. Assim, Vojvoda buscou explicações para o tropeço. Ele acredita que o Santos poderia ter aproveitado o momento após abrir o placar para poder dobrar a vantagem e, dessa forma, se aproximar ainda mais da vitória.

“Nós não fizemos o jogo que esperávamos, mas conseguimos sair à frente no placar. E, a partir daí, não tivemos essa efetividade para aumentar essa diferença, para dar uma tranquilidade maior a este tipo de partida. A verdade é que o adversário, por isso digo que não foi uma boa partida em linhas gerais, o adversário errou um pênalti, uma boa intervenção de (Gabriel) Brazão. O adversário também teve suas ações, mas não conseguimos essa efetividade. E isso teria dado tranquilidade a este tipo de partida”, analisou. “Sensação amarga”, admite técnico do Santos O comandante também falou sobre sua sensação após o gol de empate. Para ele, foi “amargo”, já que o time concedeu dois pontos no apagar das luzes. Ele também demonstrou confiança em seu elenco. “É uma sensação amarga, não é uma boa sensação, porque na última jogada de partida perdemos dois pontos, eu concordo com isso. Mas eu estou bem com o elenco, vamos encontrando no dia a dia o melhor rendimento de cada um. Sabemos que temos que trabalhar para isso, para ter dois jogadores por posição, para que possamos ter essa concorrência interna que faz falta em todo o elenco. E os jogadores que estão em um nível um pouco mais baixo vão conseguir, com o trabalho e com a confiança do treinador, recuperar o nível, que por algo eles estão em um time como o Santos”, afirmou.