Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda fala em “sensação amarga” após empate do Santos

Vojvoda fala em “sensação amarga” após empate do Santos

Treinador busca explicar gol sofrido no último lance, que fez com que o Peixe deixasse dois pontos pelo caminho no Paulistão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após o empate em 1 a 1 com o Guarani, neste domingo (18/1), o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa, analisando o frustrante resultado. Afinal, o Peixe vencia por 1 a 0 até os 45+6′ da etapa complementar, quando Kewen empatou de cabeça após cobrança de escanteio.

Assim, Vojvoda buscou explicações para o tropeço. Ele acredita que o Santos poderia ter aproveitado o momento após abrir o placar para poder dobrar a vantagem e, dessa forma, se aproximar ainda mais da vitória.

LEIA MAIS: Tabata vê postura “inadmissível” do Inter e dispara: “Derrota merecida”

“Nós não fizemos o jogo que esperávamos, mas conseguimos sair à frente no placar. E, a partir daí, não tivemos essa efetividade para aumentar essa diferença, para dar uma tranquilidade maior a este tipo de partida. A verdade é que o adversário, por isso digo que não foi uma boa partida em linhas gerais, o adversário errou um pênalti, uma boa intervenção de (Gabriel) Brazão. O adversário também teve suas ações, mas não conseguimos essa efetividade. E isso teria dado tranquilidade a este tipo de partida”, analisou.

“Sensação amarga”, admite técnico do Santos

O comandante também falou sobre sua sensação após o gol de empate. Para ele, foi “amargo”, já que o time concedeu dois pontos no apagar das luzes. Ele também demonstrou confiança em seu elenco.

“É uma sensação amarga, não é uma boa sensação, porque na última jogada de partida perdemos dois pontos, eu concordo com isso. Mas eu estou bem com o elenco, vamos encontrando no dia a dia o melhor rendimento de cada um. Sabemos que temos que trabalhar para isso, para  ter dois jogadores por posição, para que possamos ter essa concorrência interna que faz falta em todo o elenco. E os jogadores que estão em um nível um pouco mais baixo vão conseguir, com o trabalho e com a confiança do treinador, recuperar o nível, que por algo eles estão em um time como o Santos”, afirmou.

Por fim, Vojvoda falou sobre Gabriel Menino, que estreou pelo Peixe – jogando como titular, inclusive. O argentino afirma que deposita confiança do volante ex-Palmeiras.

“Ele começou a encaixar no sistema de jogo. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, a verdade é que todo time não encaixou bem na marcação. Depois da pausa de hidratação, aí acho que foram os melhores minutos do primeiro tempo, e finalizando o primeiro tempo também. Segundo tempo aconteceu algo similar, e, bom, o Gabriel (Menino) está dentro de um coletivo, então quando é um volante, que precisamos dele, e vai funcionar bem, a primeira partida dele, e, bom, tem que encaixar no que pede treinador. Está apenas há quatro ou cinco dias que está com a gente, mas é um jogador que, como todos os jogadores, eu tenho confiança, e vou dar essa confiança a cada um deles”, detalhou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Vojvoda

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar