Vegetti recebe homenagem do Vasco antes de jogo: “Muito difícil”

Atacante, que não vai a campo, se despede dos torcedores em São Januário antes de time enfrentar o Nova Iguaçu; jogador se emociona / Crédito: Jogada 10

De saída do Vasco, o atacante Pablo Vegetti recebeu homenagem em São Januário antes de a bola rolar neste domingo (18/1) para o jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. O argentino, afinal, está de saída o Cruz-Maltino rumo ao Cerro Porteño (PAR) e sequer enfrentará a Laranja Mecânica. O Gigante da Colina, mais cedo, publicou um vídeo de despedida, confirmando o adeus do Pirata. Dessa forma, o jogador recebeu das mãos do presidente Pedrinho um quadro com uma camisa preta do Vasco com os dizeres “Gracias, Vegetti”, em agradecimento pelos serviços prestados. O número era o 143, quantidade de jogos realizados no Cruz-Maltino, aliás.

Depois, ele deu uma volta olímpica pelo gramado ao lado da esposa, Joselina Bonetti, e dos filhos Vittorio (quatro anos) e Bastian (dois meses). Vegetti acenava para os torcedores, que, emocionados, cantavam seu nome. À reportagem do SporTV, ele falou rapidamente sobre a sensação de tal despedida. “É difícil, mas é o momento. Muito difícil, obrigado”, disse rapidamente o atacante. Contratado em agosto de 2023, Vegetti disputou 143 jogos e marcou 60 gols pelo Vasco. No seu primeiro ano, foi importante para salvar o time do rebaixamento. Já em 2024 e 2025, foi o artilheiro do Cruz-Maltino. No ano passado, o centroavante argentino marcou 27 gols e foi também o artilheiro do Brasil.