Trio do Cruzeiro tem chance de voltar em clássico contra o Atlético

Néiser Villarreal, Matheus Henrique e Sinisterra fazem trabalhos específicos na Toca após sofrerem lesões na última temporada / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro segue planejamento rigoroso para as voltas do meio-campista Matheus Henrique e dos atacantes Néiser Villarreal e Luis Sinisterra. De acordo com o auxiliar técnico Matheus Bachi, o trio ainda não estará à disposição para o duelo contra o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22/1), às 18h30, no Mineirão. Apesar disso, os jogadores têm chance de atuarem diante do Atlético, que ocorre no próximo domingo (25), na Arena MRV. “Eles estão seguindo protocolo de recuperação. Acho muito difícil para o meio da semana, mas vamos trabalhar para que possam voltar, não tenham recaídas e retornem para o DM”, disse antes de complementar.

“A gente quer fazer uma base física com todos os atletas para que possam jogar o maior tempo possível durante o ano, mesmo sabendo a lesão faz parte do futebol, como o Fábio (preparador) sempre diz. Não tem como não ter lesão, mas vamos fazer tudo que podemos para diminuir isso ao máximo”, completou.