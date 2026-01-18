Tabata vê postura “inadmissível” do Inter e dispara: “Derrota merecida”

Bruno Tabata ficou na bronca após derrota do Internacional para o Ypiranga, neste domingo (18), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O meio-campista não gostou da forma como o time atuou durante o segundo tempo, quando a equipe de Erechim conseguiu a virada nos minutos finais. Além disso, frisou que o revés foi merecido.

“Na primeira parte, achamos o gol e tivemos outras oportunidades. É inadmissível o segundo tempo. Não fizemos nada do que o treinador pede. A derrota veio merecidamente. Era uma oportunidade para nós e temos de sentir a derrota. Um time grande como o Inter precisa ter personalidade e não sofrer essas oportunidades. Temos de cumprir as ideias. Deixamos a desejar. Precisar ter mais responsabilidade. Foram três escalações diferentes e isso também pesa”, disse após o jogo.