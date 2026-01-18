Surpresa no Anoeta! Barcelona cai para a Real Sociedad

Surpresa no Anoeta! Barcelona cai para a Real SociedadTime catalão fica com apenas um ponto de vantagem para o Real Madrid após derrota no País Basco
A Real Sociedad soube neutralizar as armas do Barcelona e, assim, derrotou os catalães por 2 a 1, neste domingo (18), no Anoeta, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Espanhol.
Com a derrota, o Barcelona, ainda na liderança, ficou com apenas um ponto de vantagem sobre o segundo colocado Real Madrid: 49 a 48. Já os bascos estão na oitava colocação, com 24.
Na próxima rodada, no dia 25 de dezembro, o Barcelona encara o Real Oviedo, no Camp Nou. Já a Sociedad, na mesma data, recebe o Celta de Vigo, no mesmo Anoeta.
Aos 31 minutos da primeira etapa, Oyarzabal acertou um chutaço de primeira para balançar o coreto dos catalães, em uma das poucas chances dos bascos. Ou seja, um time com grande efetividade. O Barcelona, por sua vez, criou suas chances, mas esbarrou em gols anulados e falta de melhor zelo no acabamento.
O segundo tempo ganhou, então, contornos de muita emoção. O Barcelona, enfim, reagiu na segunda etapa. Aos 24 minutos, Yamal cruzou, e Rashford testou para igualar o placar. Porém, a resposta da Sociedad foi imediata. Aos 25, após insistência do time da casa, Guedes, de primeira, desempatou a partida.
Soler, da Sociedad, foi expulso, aos 43. Koundé, no fim, acertou uma paulada na trave e quase, aliás, empata para o Barcelona. Os bascos foram espartanos! Que jogo!
CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 20
Sexta-feira (16)
Espanyol 0 x 2 Girona
Sábado (17)
Real Madrid 2 x 0 Levante
Mallorca 3 x 2 Athletic Bilbao
Osasuna 3 x 1 Oviedo
Betis 2 x 0 Villarreal
Domingo (18)
Getafe 0 x 1 Valencia
Atlético de Madrid 1 x 0 Alavés
Celta 3 x 0 Rayo Vallecano
Real Sociedad 2 x 1 Barcelona
Segunda (19)
17h – Elche x Sevilla
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.