Sorloth usa a cabeça e garante triunfo do Atlético de Madrid

Artilheiro marca de cabeça e define a vitória em casa por 1 a 0 dos Colchoneros sobre o Alavés no Campeonato Espanhol / Crédito: Jogada 10

Em casa, no Estádio Metropolitano, o Atlético de Madrid confirmou o favoritismo e venceu o Alavés por 1 a 0. O jogo deste domingo, 18/1, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, foi decidido numa cabeçada de Sorloth no início do segundo tempo. No geral, o Atlético foi bem superior, apesar disso, sofreu alguns sustos em contra-ataques. Assim, a vitória foi merecida. Para os Colchoneros, a conquista leva o time aos 41 pontos, mantendo-se, portanto, na zona de classificação à Champions League (G-4). O Alavés, com 19 pontos, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento (Z3). Enquanto isso, o Valencia, que estava atrás, venceu seu jogo contra o Getafe, chegando aos 20 pontos e se tornando o primeiro fora da zona de degola.

Como foi a vitória do Atlético de Madrid O Atlético levou um grande susto aos cinco minutos, quando um chute de Martínez bateu na rede pelo lado de fora. Mesmo assim, tentou atacar sempre, buscando matar o jogo ainda no primeiro tempo. No entanto, não teve sucesso, apesar da boa movimentação de Julián Álvarez e de duas finalizações perigosas de João Goliano. Além disso, o goleiro estava muito atento e conseguiu afastar as investidas de Álvarez para fora.

Ainda assim, a grande chance foi de outro jogador, Hermando. Em uma boa troca de passes, Almada começou a jogada e foi para a área, recebendo um passe de Álvarez. O chute tinha a direção certa, mas Parada salvou na linha e, em seguida, a zaga rechaçou. No segundo tempo, o Atlético abriu o placar aos três minutos, com Sorloth escorando muito bem um cruzamento de Barrios. Com o passar do tempo, o Atlético perdeu um pouco do ímpeto. Por isso, o técnico Simeone, apostando em um contra-ataque renovado aos 20:30, trocou Almada e Álvarez para buscar maior velocidade ofensiva e ampliar o placar. Quase deu certo, pois Baena, um dos que entraram, mandou uma bola na trave de Sivera. Nos minutos finais, o Alavés foi para cima e, nos acréscimos, teve duas chances claras para empatar. No entanto, desperdiçou, para desespero do treinador argentino Eduardo Coudet (ex-Atlético Mineiro e Internacional), que viu com esta derrota seu time entrar na zona de rebaixamento