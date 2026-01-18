Santos leva gol no último lance e só empata com o Guarani fora

Santos leva gol no último lance e só empata com o Guarani foraCom gol "sem querer" de Barreal, Peixe faz 1 a 0 no Bugre, mas concede empate na beira do apito final: 1 a 1 no Brinco de Ouro
O Santos levou uma ducha de água fria no último lance do duelo contra o Guarani. Afinal, a equipe bugrina foi valente e garantiu um 1 a 1 no último lance da partida, disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Barreal, ainda que “sem querer”, fez o gol do Peixe, aos 14′ da etapa final. Kewen, aos 45+6′, porém, deixou tudo igual, tirando dois pontos da equipe de Juan Vojvoda.
Primeiro tempo morno
Apesar de o Guarani quase abrir o marcador logo com 18 segundos, a etapa inicial foi mais do Santos. Maranhã até disparou na cara do gol, chutando por cima, mas o bandeira daria impedimento no que era o primeiro lance do jogo. Mirandinha, aos 10′, mandou para fora após belo cruzamento de Emerson pela esquerda.
A partir daí, o Santos melhorou na partida, começando a rondar a área adversária. Thaciano, quase da pequena área, parou em Caíque França. E, já nos acréscimos, o arqueiro voltou a aparecer em estilo. Afinal, fez grande defesa em chute de fora da área do estreante Gabriel Menino, aos 45′.
Barreal, “sem querer”, marca
Assim como na primeira metade, o Santos quase cedeu um gol no primeiro ataque do Guarani. Desta vez, em lance válido. Não fosse Brazão fazendo milagre contra Mirandinha, o placar estaria aberto aos 40 segundos. Quatro minutos depois, porém, Zé Ivaldo levantou demais o braço e cometeu pênalti bobo. Quem estava lá para salvar o Peixe? Brazão. Mirandinha cobrou forte, mas o arqueiro do Santos foi gigante, defendendo a batida.
Aos 10′, gol de Thaciano. Depois da finalização, porém, Lautaro Díaz (impedido) atrapalhou Caíque França, com o gol sendo anulado. Não faria falta. Afinal, em contra-ataque também pela esquerda, Vini Lira cruzou rasteiro, e Barreal, mesmo que sem querer, mandou para o fundo gol, aos 12′. Quatro minutos mais tarde, Lautaro Díaz perdeu gol feito, em momento de pressão do Santos. Da pequena área, ele isolou, mesmo com o goleiro caído.
Com as diversas mexidas de Vojvoda e Matheus Costa, os times ficaram desorganizados. No entanto, no último lance, o Guarani não se abateu e conseguiu o empate. Após cruzamento de escanteio, Kewen nem precisou subir para aproveitar a falha da zaga e deixar tudo igual, aos 45+6′, garantindo um ponto importante e botando água no chope do Santos.
Próximos passos de Guarani e Santos
O Guarani já volta a jogar na quinta-feira (22/1), quando enfrenta o Velo Clube, fora de casa, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão. Já o Santos tem o seu segundo clássico na temporada. Também na quinta e pela #4, mas às 19h30, o Peixe recebe o Corinthians, na Vila Belmiro.
GUARANI 1 x 1 SANTOS
Campeonato Paulista 2026 – 2ª rodada
Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)
Público Presente: 10.198 presentes
Público pagante: 8.534 pagantes
Renda: R$ 246.080,00
Gol: Barreal, 12’/2ºT (0-1); Kewen, 45+6’/2ºT (1-1)
GUARANI: Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias (Kauã Jesus, 36’/2ºT), Nathan Melo (Kewer, 45’/2ºT) e Isaque (Diego Torres, 17’/2ºT) ; Mirandinha (Dentinho, 17’/2ºT), Parede (Cachoeira, 17’/2ºT) e Maranhão. Técnico: Matheus Costa.
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira (Escobar, 28’/2ºT); Willian Arão, Gabriel Menino (João Schmidt, 28’/2ºT) e Zé Rafael (Lautaro Díaz, 8’/2ºT); Rollheiser (Miguelito, 43’/2ºT), Barreal e Thaciano (Robinho Jr, 28’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões Amarelos: Maranhão, Isaque, Kauã Jesus (GUA); Thaciano, Barreal (SAN)