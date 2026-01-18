Sampaio Corrêa x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Sub-20 do Glorioso entra em campo mais uma vez, antes de passar o bastão à equipe principal do Mais Tradicional

Embalado por vitória na estreia pelo Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo (18), às 20h30, em Saquarema, contra o Sampaio Corrêa. O embate completa, assim, a segunda rodada da competição estadual.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir das 19h. João Delfino narra o embate. Rafaella Carolina está confirmada nos comentários. Nas reportagens, Vanderlei Lima, por sua vez, fecha o trio de ouro.