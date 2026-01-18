Roberto Assaf: Não custa ao Flamengo pedir licença à Federação e não disputar o Estadual

Roberto Assaf: Não custa ao Flamengo pedir licença à Federação e não disputar o EstadualO Flamengo não leva o Estadual em momento algum a sério. E esse time Sub-20 é um horror. Mas ninguém critica
A vitória ao Volta Redonda, 3 a 0 sobre o Flamengo, provou mais uma vez que o Rubro-Negro não leva o Estadual em momento algum a sério. Não quer disputá-lo pede licença à Federação. O clube brigaria por um novo tri, o 40º da história, e começou a temporada lançando a mesma desgraça de time de 2025. Ah… mas acabou campeão. Mas o problema é que o campeonato de 2026 é menor e a classificação é mais complicada. A propósito: o atual ainda consegue ser pior. Comete erros primários. Passar vergonha é desnecessário. É um vexame atrás do outro. Só se fala em Lucas Paquetá. E os comentaristas não criticam. Alegam mil desculpas para não desvalorizar o produto que a TV vende. Enfim, o óbvio: esse time Sub-20 é um horror. Mas ninguém critica.
Por quais motivos passar esse vexame, Flamengo?
O jogo começou com o óbvio: Carbone, lento demais e improvisado na lateral, levou cartão amarelo aos dois minutos, e vermelho aos 10, pois não consegue acompanhar os adversários mais velozes. Aos 18, outra evidência: Ygor Catatau cruzou para MV abrir o placar: 1 a 0. No minuto seguinte, Alan Santos apanhou da bola. Aos 20, Gusttavo substituiu Kaio Nóbrega, que é o pior dos apoiadores, para recompor a zaga. Aos 23, Douglas Telles matou a bola na canela. O Volta Redonda tinha a bola e só não ampliava porque o time amarelo e preto também é bem ruinzinho. Aos 43, Bruno Barra mandou voleio no travessão. Aos 45, o Flamengo chutou pela primeira vez ao gol, para defesa de Avelino. Nos acréscimos, Dener errou cabeçada na pequena área.
Na realidade, não há muito que fazer. Assim, se os titulares já são ruins, é de imaginar os reservas. O segundo tempo dirá. Wanderson seria a solução. Na prática, o técnico não tem como promover milagres. Aos cinco, Rafael meteu 2 a 0 na cabeçada. E continuou mandando na partida, sem que o Flamengo esboçasse qualquer reação. Aos 37, Dener concluiu no canto esquerdo: 3 a 0. Fora os gols do Volta Redonda que foram anulados.
Por quais motivos passar esse vexame? Não há qualquer razão para tal. Pede licença e não disputa mais o Estadual. Fim de papo.
