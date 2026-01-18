Roberto Assaf: Não custa ao Flamengo pedir licença à Federação e não disputar o Estadual

A vitória ao Volta Redonda, 3 a 0 sobre o Flamengo, provou mais uma vez que o Rubro-Negro não leva o Estadual em momento algum a sério. Não quer disputá-lo pede licença à Federação. O clube brigaria por um novo tri, o 40º da história, e começou a temporada lançando a mesma desgraça de time de 2025. Ah… mas acabou campeão. Mas o problema é que o campeonato de 2026 é menor e a classificação é mais complicada. A propósito: o atual ainda consegue ser pior. Comete erros primários. Passar vergonha é desnecessário. É um vexame atrás do outro. Só se fala em Lucas Paquetá. E os comentaristas não criticam. Alegam mil desculpas para não desvalorizar o produto que a TV vende. Enfim, o óbvio: esse time Sub-20 é um horror. Mas ninguém critica.

Por quais motivos passar esse vexame, Flamengo?

O jogo começou com o óbvio: Carbone, lento demais e improvisado na lateral, levou cartão amarelo aos dois minutos, e vermelho aos 10, pois não consegue acompanhar os adversários mais velozes. Aos 18, outra evidência: Ygor Catatau cruzou para MV abrir o placar: 1 a 0. No minuto seguinte, Alan Santos apanhou da bola. Aos 20, Gusttavo substituiu Kaio Nóbrega, que é o pior dos apoiadores, para recompor a zaga. Aos 23, Douglas Telles matou a bola na canela. O Volta Redonda tinha a bola e só não ampliava porque o time amarelo e preto também é bem ruinzinho. Aos 43, Bruno Barra mandou voleio no travessão. Aos 45, o Flamengo chutou pela primeira vez ao gol, para defesa de Avelino. Nos acréscimos, Dener errou cabeçada na pequena área.