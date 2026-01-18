Raul exalta o empenho dos garotos do Botafogo: “Clube está bem servido”

Único jogador do elenco principal na derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, neste domingo (18), em Saquarema, o goleiro Raul enxergou o lado positivo da participação do time sub-20 do Glorioso nas duas rodadas iniciais desta edição do Campeonato Carioca. As Joias do Bairro estão revezando entre o Estadual e a Copa São Paulo, torneio pelo qual a Estrela Solitária está nas quartas de final (enfrenta o São Paulo – nesta segunda-feira).

“Não posso deixar de destacar o que fez a meninada, amanhã (segunda-feira), todo mundo viajando para São Paulo novamente, fazendo bate-volta. Eu, como mais experiente dentro desse grupo, acho importante destacar isso, o Botafogo está bem servido com sub-20 e base. Isso me deixa feliz. Na Copa São Paulo, eles vão longe ainda”, colocou o goleirão.