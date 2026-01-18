Raul exalta o empenho dos garotos do Botafogo: “Clube está bem servido”Goleiro foi o único jogador do elenco principal no encontro deste domingo, contra o Sampaio, em Saquarema
Único jogador do elenco principal na derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, neste domingo (18), em Saquarema, o goleiro Raul enxergou o lado positivo da participação do time sub-20 do Glorioso nas duas rodadas iniciais desta edição do Campeonato Carioca. As Joias do Bairro estão revezando entre o Estadual e a Copa São Paulo, torneio pelo qual a Estrela Solitária está nas quartas de final (enfrenta o São Paulo – nesta segunda-feira).
“Não posso deixar de destacar o que fez a meninada, amanhã (segunda-feira), todo mundo viajando para São Paulo novamente, fazendo bate-volta. Eu, como mais experiente dentro desse grupo, acho importante destacar isso, o Botafogo está bem servido com sub-20 e base. Isso me deixa feliz. Na Copa São Paulo, eles vão longe ainda”, colocou o goleirão.
Sobre o prélio deste fim de semana, Raul lamentou o Botafogo ter que jogar, desde a metade do primeiro tempo, com dez futebolistas. Afinal, o lateral-direito Rogerinho chegou no adversário de forma imprudente e foi convidado a se retirar da partida.
“Um a menos, campo complicado de se trabalhar, mas faz parte do campeonato”, declarou Raul.
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos, contra o Volta Redonda, pela rodada 3 do Campeonato Carioca. O time, com o elenco principal, deve ter o técnico Martín Anselmi pela primeira vez à beira do gramado.
