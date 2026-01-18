Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porto precisa de dois pênaltis para vencer o Guimarães, pelo Português

Tripeiros seguem com boa vantagem sobre o Sporting, no Português. Próximo encontro é no Estádio do Dragão, contra o Gil Vicente
O Porto precisou de dois pênaltis para sair de Guimarães com os três pontos na bagagem. Afinal, neste domingo (18), no Estádio Dom Afonso Henriques, após Samu perder a cobrança na primeira etapa, Varela decretou o triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, score que deixa o time tripeiro em situação muito confortável na tabela, após sua participação na rodada 18 desta edição do Campeonato Português.

Com 52 pontos, o Porto deixa o segundo colocado Sporting com 45. O Benfica é o terceiro, com somente 42. Já o brioso Guimarães é o oitavo lugar, com 25.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, o centroavante Samu atirou na trave o disparo de sua cobrança de pênalti. Aos 40 da etapa final, contudo, Varela ensinou ao espanhol como bater e conseguiu, enfim, romper a cidadela adversária, na marca da cal.

No dia 26 de janeiro, o Porto, aliás, volta a campo, no Estádio do Dragão, contra o Gil Vicente. Já o Guimarães visita o Estoril, em 24/1.

PORTUGUÊS – RODADA 18

Sexta (16/1)

Sporting 3 x 0 Casa Pia

Sábado (17/1)

Gil Vicente 2 x 1 Nacional
AVS 0 x 1 Arouca
Alverca 2 x 1 Moreirense
Rio Ave 0 x 2 Benfica

Domingo (18/1)

Santa Clara 0 x 1 Famalicão
Tondela 0 x 1 Braga
Vitória de Guimarães 0 x 1 Porto

Segunda (19/1)

17h15 – Amadora x Estoril

Tags

Futebol Internacional

