Porto precisa de dois pênaltis para vencer o Guimarães, pelo Português

Tripeiros seguem com boa vantagem sobre o Sporting, no Português. Próximo encontro é no Estádio do Dragão, contra o Gil Vicente

O Porto precisou de dois pênaltis para sair de Guimarães com os três pontos na bagagem. Afinal, neste domingo (18), no Estádio Dom Afonso Henriques, após Samu perder a cobrança na primeira etapa, Varela decretou o triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, score que deixa o time tripeiro em situação muito confortável na tabela, após sua participação na rodada 18 desta edição do Campeonato Português.

Com 52 pontos, o Porto deixa o segundo colocado Sporting com 45. O Benfica é o terceiro, com somente 42. Já o brioso Guimarães é o oitavo lugar, com 25.