Palmeiras pode abrir espaço no elenco para Almada ou Arias

O Palmeiras pode abrir espaço no elenco em breve. Afinal, o Alviverde recebeu propostas pelos atacantes Facundo Torres e Luighi, e avalia cada situação. Dessa forma, as saídas dos jogadores, considerados coadjuvantes, pode abrir espaço para um investimento em um jogador de peso, como Jhon Arias ou Thiago Almada.

Na última semana, o Palmeiras recebeu uma proposta de 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) do Austin FC, dos Estados Unidos, por Facundo Torres. O negócio, aliás, está bem encaminhado. Já a oferta por Luighi é mantida em sigilo, mas o jovem de 19 anos é alvo de clubes brasileiros e do exterior.