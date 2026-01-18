Palmeiras pode abrir espaço no elenco para Almada ou Arias

Palmeiras pode abrir espaço no elenco para Almada ou AriasAlviverde recebeu propostas por Facundo Torres e Luighi
O Palmeiras pode abrir espaço no elenco em breve. Afinal, o Alviverde recebeu propostas pelos atacantes Facundo Torres e Luighi, e avalia cada situação. Dessa forma, as saídas dos jogadores, considerados coadjuvantes, pode abrir espaço para um investimento em um jogador de peso, como Jhon Arias ou Thiago Almada.
Na última semana, o Palmeiras recebeu uma proposta de 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) do Austin FC, dos Estados Unidos, por Facundo Torres. O negócio, aliás, está bem encaminhado. Já a oferta por Luighi é mantida em sigilo, mas o jovem de 19 anos é alvo de clubes brasileiros e do exterior.
Para 2026, o Palmeiras projeta arrecadar R$ 440 milhões em vendas de jogadores. O Alviverde, no entanto, não considera negociar os seus principais jogadores, como Flaco López, Vitor Roque e Allan. Recentemente, aliás, rejeitou uma oferta de R$ 220 milhões do Napoli, da Itália, por Allan. Portanto, negociar os “coadjuvantes” é uma solução.
Em meio a isso, o Palmeiras avalia a melhor forma de investir em Jhon Arias ou Thiago Almada. No caso do colombiano, o Alviverde tem a concorrência do Fluminense, que tem prioridade de compra e pode igualar qualquer proposta. O Tricolor, aliás, está disposto a isso. Já o argentino, por sua vez, está no mercado, mas o preço é elevado: 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) por 50% dos direitos.
