Milan sofre, mas vence o Lecce com gol de Füllkrug

Atacante alemão "desencanta" em seu quinto jogo pelos Rossoneri, que seguem na perseguição à Inter de Milão ao ganhar por 1 a 0 / Crédito: Jogada 10

O Milan encontrou dificuldades, mas conseguiu sair com mais uma vitória – sua segunda consecutiva – no Campeonato Italiano. No San Siro, o time de Massimiliano Allegri venceu o desesperado Lecce por 1 a 0, neste domingo (18/1), em jogo pela 21ª rodada da Serie A. Com o triunfo – graças a gol de Füllkrug, seu primeiro pelo novo clube -, o Milan volta a ficar a três pontos da líder Inter. A equipe rossonera, afinal, vem com 46 pontos, enquanto os Nerazzurri, que também venceram na rodada, estão com 49. Com três derrotas seguidas, o Lecce, enfim, entra na zona do rebaixamento, com apenas 17 pontos.

LEIA MAIS: Sorloth usa a cabeça e garante triunfo do Atlético de Madrid

O jogo Se na última rodada, o Milan precisou de uma noite inspirada do goleiro Maignan, este domingo o caminho se desenhava para ser o contrário. Afinal, o arqueiro Falcone, do Lecce, realizou inúmeras defesas, sendo dois milagres, antes de o time da casa furar o bloqueio do Lecce. No primeiro tempo, é bem verdade, poucos chutes das duas equipes. Mas o que se viu na etapa final foi um ataque contra defesa. E Ricci e Pulisic não acreditaram quando Falcone realizou dois milagres em poucos minutos. Allegri, então, optou por mudanças, colocando Füllkrug e Loftus-Cheek a campo. Loftus, aliás, perdeu um gol inacreditável debaixo da trave, furando após passe açucarado de Rabiot. No lance seguinte, porém, Füllkrug desencantou. Em seu quinto jogo pelo Milan, ele estava no lugar certo na hora certa para complementar cruzamento perfeito de Saelemaekers, aos 31′. Desta vez, não deu para Falcone. Agora, são 20 jogos de invencibilidade para o time milanista.