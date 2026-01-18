Mercado da bola: veja as novidades deste domingo (18)Atlético anunciou mais um reforço para a temporada. Volpi negocia a saída do Grêmio, enquanto o Palmeiras tenta abrir espaço no elenco
A temporada começou, mas os clubes seguem agitando o mercado da bola em busca de reforços. O Atlético, por exemplo, anunciou a contratação do seu quinto reforço para 2026: o volante Victor Hugo, que pertencia ao Flamengo. Já o Grêmio negocia a saída do goleiro Tiago Volpi, que perdeu espaço, enquanto o Palmeiras tenta abrir vaga no elenco para a chegada de um nome de peso.
Atlético anuncia contratação de Victor Hugo
O Atlético anunciou mais um reforço para 2026. O Galo oficializou neste domingo (18) a contratação do volante Victor Hugo, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Santos. Dessa forma, o jogador assinou contrato de cinco temporadas. Conhecido do técnico Jorge Sampaoli, ele custou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos.
Victor Hugo é o quinto reforço do Atlético para 2026. Além dele, o Galo já oficializou a contratação dos laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, do volante Maycon e do atacante Alan Minda. O clube mineiro, aliás, segue movimentando o mercado e negocia a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra, do Zenit, da Rússia.
Grêmio negocia saída de Tiago Volpi
Fora dos planos do Grêmio, Tiago Volpi negocia a saída. Afinal, o goleiro perdeu ainda mais espaço com a contratação de Weverton, que estava no Palmeiras. Dessa forma, a saída também é vista de forma positiva pela diretoria tricolor, que tem pendências financeiras com o jogador, de acordo com o “ge”.
Sem espaço, Tiago Volpi negocia a saída de forma definitiva. Contudo, não está descartada a possibilidade de um empréstimo. Assim, as partes conversam sobre a melhor forma de definir a situação. Contratado em janeiro de 2025, o goleiro disputou 50 jogos e marcou dois gols, ambos de pênaltis, com a camisa do Grêmio.
Palmeiras tenta abrir espaço no elenco para Almada ou Arias
O Palmeiras pode abrir espaço no elenco em breve. Afinal, o Alviverde recebeu propostas pelos atacantes Facundo Torres e Luighi, e avalia cada situação. Dessa forma, as saídas dos jogadores, considerados coadjuvantes, pode abrir espaço para um investimento em um jogador de peso, como Jhon Arias ou Thiago Almada.
Na última semana, o Palmeiras recebeu uma proposta de 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) do Austin FC, dos Estados Unidos, por Facundo Torres. O negócio, aliás, está bem encaminhado. Já a oferta por Luighi é mantida em sigilo, mas o jovem de 19 anos é alvo de clubes brasileiros e do exterior.
Fluminense intensifica busca por centroavante no mercado
O Fluminense deve intensificar a busca por um novo centroavante no mercado. Afinal, o Tricolor perdeu Germán Cano e John Kennedy por lesões neste início de temporada e, por isso, necessita de reforços para a posição. Aliás, a contratação de um novo “camisa 9” já era uma das prioridades da diretoria tricolor. O nome favorito era Hulk, do Atlético, mas não houve acordo.
Germán Cano sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a pré-temporada, passou por uma artroscopia e ficará 45 dias longe dos gramados. Já John Kennedy, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Boavista, neste último sábado (17), e deixou o estádio com bota e de muletas.