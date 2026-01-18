Mercado da bola: veja as novidades deste domingo (18)

Atlético anunciou mais um reforço para a temporada. Volpi negocia a saída do Grêmio, enquanto o Palmeiras tenta abrir espaço no elenco / Crédito: Jogada 10

A temporada começou, mas os clubes seguem agitando o mercado da bola em busca de reforços. O Atlético, por exemplo, anunciou a contratação do seu quinto reforço para 2026: o volante Victor Hugo, que pertencia ao Flamengo. Já o Grêmio negocia a saída do goleiro Tiago Volpi, que perdeu espaço, enquanto o Palmeiras tenta abrir vaga no elenco para a chegada de um nome de peso. Atlético anuncia contratação de Victor Hugo O Atlético anunciou mais um reforço para 2026. O Galo oficializou neste domingo (18) a contratação do volante Victor Hugo, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Santos. Dessa forma, o jogador assinou contrato de cinco temporadas. Conhecido do técnico Jorge Sampaoli, ele custou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Victor Hugo é o quinto reforço do Atlético para 2026. Além dele, o Galo já oficializou a contratação dos laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, do volante Maycon e do atacante Alan Minda. O clube mineiro, aliás, segue movimentando o mercado e negocia a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra, do Zenit, da Rússia.

Grêmio negocia saída de Tiago Volpi Fora dos planos do Grêmio, Tiago Volpi negocia a saída. Afinal, o goleiro perdeu ainda mais espaço com a contratação de Weverton, que estava no Palmeiras. Dessa forma, a saída também é vista de forma positiva pela diretoria tricolor, que tem pendências financeiras com o jogador, de acordo com o “ge”. Sem espaço, Tiago Volpi negocia a saída de forma definitiva. Contudo, não está descartada a possibilidade de um empréstimo. Assim, as partes conversam sobre a melhor forma de definir a situação. Contratado em janeiro de 2025, o goleiro disputou 50 jogos e marcou dois gols, ambos de pênaltis, com a camisa do Grêmio. Palmeiras tenta abrir espaço no elenco para Almada ou Arias O Palmeiras pode abrir espaço no elenco em breve. Afinal, o Alviverde recebeu propostas pelos atacantes Facundo Torres e Luighi, e avalia cada situação. Dessa forma, as saídas dos jogadores, considerados coadjuvantes, pode abrir espaço para um investimento em um jogador de peso, como Jhon Arias ou Thiago Almada.