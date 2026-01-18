Mercado da bola de domingo (18): Zenit vem com o malote por Danilo

Vaivém tirou um pouco dos holofotes dos Estaduais, o principal assunto nas pastelarias do país neste fim de semana / Crédito: Jogada 10

Os Estaduais estão pegando fogo pelo Brasil, principalmente no fim de semana. Neste domingo (18), em bares, padarias, mercearias e pastelarias, não se falava em outra coisa. No entanto, os clubes da Série A ainda estão no mercado, negociando as chegadas e partidas para o Campeonato Brasileiro. Veja, então, a segunda edição do vaivém. Zenit e Danilo O Zenit vem com o malote para levar o volante Danilo, do Botafogo, para o lugar do cruzeirense Gerson, jogador que trocou o inverno russo pelo pão de queijo de Belo Horizonte. O clube oferece 25 milhões de euros (R$ 155,7 milhões) pela fera do Glorioso.

O problema, para o Zenit, é que Danilo não ficou muito animado com a proposta. Além disso, há ingleses, na jogada, de olho no futebol do volante revelado pelo Palmeiras.

O novo Vitão do Beira-Rio O Internacional oficializou, na tarde deste domingo (18), o segundo reforço da temporada. O zagueiro Félix Torres foi confirmado para encorpar as opções do setor defensivo de Paulo Pezzolano. O equatoriano, que pertence ao Corinthians, ficará no Beira-Rio por empréstimo até o fim do ano. Os gaúchos procuravam um zagueiro para suprir a saída de Vitão. O jogador de 25 anos foi para o Flamengo em uma operação que superou os 10 milhões de euros (R$ 65,6 milhões). Adeus, Vegetti De saída do Vasco, o atacante Pablo Vegetti recebeu homenagem em São Januário antes de a bola rolar neste domingo (18/1) para o jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. O argentino, afinal, está de saída do Cruz-Maltino rumo ao Cerro Porteño (PAR) e sequer enfrentará a Laranja Mecânica. O Gigante da Colina, mais cedo, publicou um vídeo de despedida, confirmando o adeus do Pirata.