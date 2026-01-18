Malen estreia com gol na Roma e ajuda equipe a vencer o Torino

Malen estreia com gol na Roma e ajuda equipe a vencer o TorinoHolandês chegou há três dias por empréstimo do Aston Villa, foi titular e marcou um no 2 a 0 para os romanistas, que estão no G4 do Italiano
O atacante Malen estreou em grande estilo com a camisa da Roma. Neste domingo, 18/1, o holandês, que veio do Aston Villa, deu provas de que pode fazer muito sucesso no time romano. Além disso, mostrou desenvoltura, fez um belo gol, anulado por impedimento de milímetros e, quase em seguida, mostrou oportunismo para abrir o placar para os romanos, que venceram por 2 a 0. O outro gol foi do argentino Dyvbala, o melhor em campo, dando a assistência para Malen e fazendo o seu gol. Outro jogador que estreou na Roma foi o atacante francês Robinio Vaz, que entrou quando o jogo já estava decidido. E quase fez um gol.
Este gol mantém a Roma muito firme na briga pelo título. O time do lateral brasileiro Wesley, ex-Flamengo, que mais uma vez jogou bem, vai aos 42 pontos, em quarto lugar, atrás da Inter de Milão (49), do Milan (que ainda joga na rodada) e do Napoli (43). Enquanto isso, o Torino segue no meio da tabela, com 23 pontos, em 13º lugar.
Malen põe a Roma na frente
Malen foi anunciado na quinta-feira, chegando por empréstimo do Aston Villa, onde era reserva. Apesar de ter feito apenas dois treinos com os companheiros, parecia que já estava há tempos na Roma. Caindo pela esquerda, mostrou desenvoltura, se entendeu com Wesley — que, embora seja lateral direito da Seleção, jogue como ala pela esquerda — e com Dybala. Foi justamente Dybala quem deu um passe excelente para, aos 23 minutos, Malen entrar livre na área e fazer um belo gol. Porém, foi anulado por impedimento. No entanto, nem deu tempo para lamentar. No ataque seguinte, Dybala fez grande jogada e rolou para Malen. Sem marcação para o goleiro, o atacante mandou para a rede: 1 a 0.
Dybala amplia para os visitantes
No segundo tempo, porém, o Torino foi melhor, teve chances, mas, quem ampliou foi a Roma. Aos 29 minutos, Dybala entrou na área e chutou para defesa parcial de Paleari. Na sequência, houve sobra de bola, que ficou com Rensch, que rolou para Dybala completar para o gol e, assim, acabar de vez com sua má fase, já que tinha apenas um gol na temporada.
O argentino vibrou muito com o gol, pois foi sua redenção nesta partida. Logo depois, aos 30, Malen recebeu de Wesley e quase fez mais um gol. Em seguida, saiu sob aplausos da torcida da Roma, que vê no atacante a solução para o comando do ataque. Curiosamente, ele saiu para a entrada do outro reforço recém-contratado, o atacante francês Robinio Vaz. O garoto de 18 anos pertencia ao Olympique de Marselha e, portanto, a Roma desembolsou 25 milhões de euros ( R$ 156 milhões) para tê-lo. Robinio foi bem mais discreto do que Malen, mas quase fez um gol nos acréscimos. Paleari salvou.
Raio-X de Malen
Malen tem 26 anos. Começou a carreira no PSV, onde teve muito sucesso, e foi negociado ao Borussia Dortmund. Na Alemanha, manteve seus bons números e despertou o interesse do Aston Villa, que o contratou em 2021 por 23 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). No clube inglês, diferentemente das suas duas agremiações anteriores, não conseguiu se consolidar como titular. Assim, para ganhar mais minutagem, topou o empréstimo com a Roma. Malen é jogador da seleção da Holanda. Até agora, na sua seleção, soma 13 gols em 49 jogos e é presença quase certa na Copa do Mundo.
Jogos da 21ª rodada do Italiano
Sexta-feira (16/1)
Pisa 1×1 Atalanta
Sábado (17/1)
Udinese 0 x 1 Inter de Milão
Napoli 1×0 Sassuolo
Cagliari 1×0 Juventus
Domingo (18/1)
Parma 0x0 Genoa
Bologna 1×2 Fiorentina
Torino 0x2 Roma
Milan x Lecce – 16h45
Cremonse x Verona – 14h30
Lazio x Como-16h45
