Malen estreia com gol na Roma e ajuda equipe a vencer o Torino

Holandês chegou há três dias por empréstimo do Aston Villa, foi titular e marcou um no 2 a 0 para os romanistas, que estão no G4 do Italiano / Crédito: Jogada 10

O atacante Malen estreou em grande estilo com a camisa da Roma. Neste domingo, 18/1, o holandês, que veio do Aston Villa, deu provas de que pode fazer muito sucesso no time romano. Além disso, mostrou desenvoltura, fez um belo gol, anulado por impedimento de milímetros e, quase em seguida, mostrou oportunismo para abrir o placar para os romanos, que venceram por 2 a 0. O outro gol foi do argentino Dyvbala, o melhor em campo, dando a assistência para Malen e fazendo o seu gol. Outro jogador que estreou na Roma foi o atacante francês Robinio Vaz, que entrou quando o jogo já estava decidido. E quase fez um gol. Este gol mantém a Roma muito firme na briga pelo título. O time do lateral brasileiro Wesley, ex-Flamengo, que mais uma vez jogou bem, vai aos 42 pontos, em quarto lugar, atrás da Inter de Milão (49), do Milan (que ainda joga na rodada) e do Napoli (43). Enquanto isso, o Torino segue no meio da tabela, com 23 pontos, em 13º lugar.

Malen põe a Roma na frente Malen foi anunciado na quinta-feira, chegando por empréstimo do Aston Villa, onde era reserva. Apesar de ter feito apenas dois treinos com os companheiros, parecia que já estava há tempos na Roma. Caindo pela esquerda, mostrou desenvoltura, se entendeu com Wesley — que, embora seja lateral direito da Seleção, jogue como ala pela esquerda — e com Dybala. Foi justamente Dybala quem deu um passe excelente para, aos 23 minutos, Malen entrar livre na área e fazer um belo gol. Porém, foi anulado por impedimento. No entanto, nem deu tempo para lamentar. No ataque seguinte, Dybala fez grande jogada e rolou para Malen. Sem marcação para o goleiro, o atacante mandou para a rede: 1 a 0.