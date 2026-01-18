Luan Mestre se emociona após conquistar a Kings League Nations: ”Consigo explicar 60%”

Meia destaca emoção no Allianz Parque, apoio da torcida e virada de chave da Seleção após início difícil no torneio / Crédito: Jogada 10

Neste sábado (17/1), o Brasil venceu o Chile por 6 a 2 e conquistou o bicampeonato da Kings League Nations diante de sua torcida. Após a partida, o meia Luan Mestre conversou com o J10 e traduziu, em palavras e emoção, o significado de levantar a taça mundial em casa. Segundo Luan, a experiência vivida no estádio lotado vai além do que é possível explicar. O jogador destacou a atmosfera criada pelos torcedores e a confiança que tomou conta do elenco ainda antes da bola rolar.

“Eu acho que eu consigo explicar 60% da emoção. Os outros 40 só sentindo mesmo, porque não dá pra transmitir tudo. Felicidade, trabalho, dedicação e com o apoio da torcida com certeza fez diferença. Quando eu pisei ali no gramado e olhei o entorno, eu falei, mano, não tem como perder e graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

A conquista teve um peso ainda maior para o meia por ter acontecido em solo brasileiro. Convocado pela primeira vez para defender o país no Brasil, Luan destacou o simbolismo do cenário e a entrega total do elenco na decisão. “No Brasil é muito mais especial, foi a minha primeira convocação no Brasil, acho que o cenário perfeito, não tinha como escapar. Depois demos o sangue ali pra que isso acontecesse”, completou. A força do Brasil nesta Kings League Nations A campanha brasileira, no entanto, não começou da forma ideal. O Brasil estreou com derrota e precisou buscar recuperação ao longo do torneio. Para Luan Mestre, a reação da equipe foi fruto de análise, dedicação e confiança no trabalho desenvolvido nos bastidores.