Lipão se emociona com título do Brasil na Kings League Nations: “Algo surreal”

Autor de dois gols contra o Chile, atacante celebra bicampeonato mundial no Allianz Parque lotado e destaca emoção da conquista / Crédito: Jogada 10

A noite deste sábado (17/1) ficará marcada de forma especial na carreira de Lipão. Diante de um Allianz Parque completamente tomado por torcedores brasileiros, o atacante foi um dos grandes nomes da vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Chile, resultado que garantiu o bicampeonato da Kings League Nations para a Seleção Brasileira. Além de levantar mais uma taça mundial, Lipão teve atuação de gala na decisão. O camisa 7 marcou dois gols na final, terminou o torneio como artilheiro e ainda foi eleito o melhor jogador da competição, coroando uma campanha dominante do Brasil na fase decisiva do Mundial.

Após a partida, Lipão conversou com o J10 e não escondeu a emoção por conquistar o título em solo brasileiro. Algo que, segundo ele, tornou o momento ainda mais especial.