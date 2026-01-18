Lipão se emociona com título do Brasil na Kings League Nations: “Algo surreal”Autor de dois gols contra o Chile, atacante celebra bicampeonato mundial no Allianz Parque lotado e destaca emoção da conquista
A noite deste sábado (17/1) ficará marcada de forma especial na carreira de Lipão. Diante de um Allianz Parque completamente tomado por torcedores brasileiros, o atacante foi um dos grandes nomes da vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Chile, resultado que garantiu o bicampeonato da Kings League Nations para a Seleção Brasileira.
Além de levantar mais uma taça mundial, Lipão teve atuação de gala na decisão. O camisa 7 marcou dois gols na final, terminou o torneio como artilheiro e ainda foi eleito o melhor jogador da competição, coroando uma campanha dominante do Brasil na fase decisiva do Mundial.
Após a partida, Lipão conversou com o J10 e não escondeu a emoção por conquistar o título em solo brasileiro. Algo que, segundo ele, tornou o momento ainda mais especial.
“Cara, felicidade, né? Felicidade. A gente não podia ter outro resultado aqui no Brasil que não fosse esse título. Deus é fiel, cara. Muito feliz mesmo com esse momento. Desfrutamos bastante. Jogar mais uma vez no Allianz lotado. Mas hoje, com a torcida brasileira toda torcendo pela gente, é algo surreal. Vou guardar esse dia para o resto da minha vida”, afirmou.
Contudo, a presença massiva do público foi um dos grandes diferenciais da final. Afinal, mais de 40 mil torcedores empurraram o Brasil do início ao fim, criando um ambiente que Lipão classificou como inesquecível, mesmo em comparação a outras experiências internacionais.
“Ah, no Brasil foi diferente, cara. Lá tinha bastante brasileiro, mas aqui foi um absurdo, cara. 42.000, 43.000, sei lá, brasileiros torcendo pela gente. É algo surreal”, completou o atacante.