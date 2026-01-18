Lesões de Cano e JK aumenta pressão do Fluminense em busca por centroavante

A temporada ainda está no início, mas o Fluminense já sofre com lesões. Afinal, o Tricolor já perdeu os centroavantes Germán Cano e John Kennedy com problemas físicos. Dessa forma, a pressão sobre a diretoria na busca por reforços para o ataque aumentou. Isso, aliás, foi algo bastante cobrado pelos torcedores durante a derrota para o Boavista por 1 a 0, neste sábado (17), em Saquarema.

O Fluminense já anunciou dois reforços para 2026: o zagueiro Jemmes, que se destacou no Mirassol em 2025, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético. Contudo, não trouxe, ainda, nenhum nome para o ataque, que era a prioridade desde o início. O Tricolor tentou contratar Hulk e Savarino, mas não conseguiu um desfecho feliz nas negociações.