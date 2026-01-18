Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesões de Cano e JK aumenta pressão do Fluminense em busca por centroavante

Após fracasso em negociação por Hulk, diretoria tricolor monitora mercado
A temporada ainda está no início, mas o Fluminense já sofre com lesões. Afinal, o Tricolor já perdeu os centroavantes Germán Cano e John Kennedy com problemas físicos. Dessa forma, a pressão sobre a diretoria na busca por reforços para o ataque aumentou. Isso, aliás, foi algo bastante cobrado pelos torcedores durante a derrota para o Boavista por 1 a 0, neste sábado (17), em Saquarema.

O Fluminense já anunciou dois reforços para 2026: o zagueiro Jemmes, que se destacou no Mirassol em 2025, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético. Contudo, não trouxe, ainda, nenhum nome para o ataque, que era a prioridade desde o início. O Tricolor tentou contratar Hulk e Savarino, mas não conseguiu um desfecho feliz nas negociações.

Para piorar a situação, o Fluminense já perdeu duas das três principais opções do ataque em menos de 20 dias. Afinal, Germán Cano sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a pré-temporada, passou por uma artroscopia e ficará 45 dias longe dos gramados. Já John Kennedy, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Boavista e deixou o estádio com bota e de muletas.

Sem Cano e John Kennedy, a principal opção para o ataque, neste momento, é Everaldo. Contudo, o camisa 9 tem pouco prestígio, tanto internamente quanto da torcida. Além deles, outra opção que ressurgiu foi Lelê. Emprestado no ano passado, o centroavante voltou em 2026 e foi acionado no lugar de JK durante a derrota para o Boavista. Sinais da carência na posição.

