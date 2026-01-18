Léo Jardim culpa falta de entrosamento em tropeço do Vasco

Léo Jardim culpa falta de entrosamento em tropeço do VascoGoleiro admite jogo abaixo do Cruz-Maltino, mas acredita que time criou chances para sair com a vitória de São Januário
Capitão do Vasco contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18/1), o goleiro Léo Jardim falou após o 0 a 0, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Para o arqueiro, o fato de o Cruz-Maltino ter ido a campo com um time reserva fez com que a atuação não fosse boa na Colina.
“Acho que a gente buscou vencer o jogo. A gente sabia que a gente tinha condição, que a gente tinha equipe para isso. No primeiro tempo, a impressão é que a gente ainda estava um pouco mais travado, um pouco mais receoso de arriscar um pouco mais. Acredito que, no segundo tempo, a gente conseguiu se soltar um pouco mais, criou oportunidades para poder ganhar o jogo. Mas a gente sabe que é uma equipe diferente, é uma equipe que não está acostumada a jogar junto, então nem sempre as coisas vão sair tão naturalmente. É o processo, apenas o segundo jogo do ano. A gente tem muita coisa pela frente ainda, continuar trabalhando e buscando sempre vitória”, afirmou na saída do campo.
E o Flamengo x Vasco, Léo Jardim?
Posteriormente, ele respondeu sobre o próximo compromisso do Vasco na temporada. Afinal, o Gigante da Colina enfrenta ninguém menos que o arquirrival Flamengo, ainda que possivelmente com um time alternativo. Tal duelo ocorre na quarta-feira (21/1), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).
“Com certeza. A gente vai trabalhar o que a gente conseguiu agora nesses dois dias, ver o que o professor (Fernando) Diniz tem pra passar pra gente, para ajustar, se preparar muito pra fazer um grande jogo e buscar a vitória na quarta-feira. Independente do time que for a campo da parte do Flamengo, a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, então a gente tem que fazer um grande jogo pra conseguir a vitória”, encerrou.