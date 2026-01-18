Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Jardim culpa falta de entrosamento em tropeço do Vasco

Léo Jardim culpa falta de entrosamento em tropeço do Vasco

Goleiro admite jogo abaixo do Cruz-Maltino, mas acredita que time criou chances para sair com a vitória de São Januário
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Capitão do Vasco contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18/1), o goleiro Léo Jardim falou após o 0 a 0, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Para o arqueiro, o fato de o Cruz-Maltino ter ido a campo com um time reserva fez com que a atuação não fosse boa na Colina.

“Acho que a gente buscou vencer o jogo. A gente sabia que a gente tinha condição, que a gente tinha equipe para isso. No primeiro tempo, a impressão é que a gente ainda estava um pouco mais travado, um pouco mais receoso de arriscar um pouco mais. Acredito que, no segundo tempo, a gente conseguiu se soltar um pouco mais, criou oportunidades para poder ganhar o jogo. Mas a gente sabe que é uma equipe diferente, é uma equipe que não está acostumada a jogar junto, então nem sempre as coisas vão sair tão naturalmente. É o processo, apenas o segundo jogo do ano. A gente tem muita coisa pela frente ainda, continuar trabalhando e buscando sempre vitória”, afirmou na saída do campo.

LEIA MAIS: Senegal é bicampeão africano ao vencer Marrocos em jogo polêmico

E o Flamengo x Vasco, Léo Jardim?

Posteriormente, ele respondeu sobre o próximo compromisso do Vasco na temporada. Afinal, o Gigante da Colina enfrenta ninguém menos que o arquirrival Flamengo, ainda que possivelmente com um time alternativo. Tal duelo ocorre na quarta-feira (21/1), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

“Com certeza. A gente vai trabalhar o que a gente conseguiu agora nesses dois dias, ver o que o professor (Fernando) Diniz tem pra passar pra gente, para ajustar, se preparar muito pra fazer um grande jogo e buscar a vitória na quarta-feira. Independente do time que for a campo da parte do Flamengo, a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, então a gente tem que fazer um grande jogo pra conseguir a vitória”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar