Léo Jardim culpa falta de entrosamento em tropeço do Vasco

Capitão do Vasco contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18/1), o goleiro Léo Jardim falou após o 0 a 0, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Para o arqueiro, o fato de o Cruz-Maltino ter ido a campo com um time reserva fez com que a atuação não fosse boa na Colina.

“Acho que a gente buscou vencer o jogo. A gente sabia que a gente tinha condição, que a gente tinha equipe para isso. No primeiro tempo, a impressão é que a gente ainda estava um pouco mais travado, um pouco mais receoso de arriscar um pouco mais. Acredito que, no segundo tempo, a gente conseguiu se soltar um pouco mais, criou oportunidades para poder ganhar o jogo. Mas a gente sabe que é uma equipe diferente, é uma equipe que não está acostumada a jogar junto, então nem sempre as coisas vão sair tão naturalmente. É o processo, apenas o segundo jogo do ano. A gente tem muita coisa pela frente ainda, continuar trabalhando e buscando sempre vitória”, afirmou na saída do campo.