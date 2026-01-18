Kelvin celebra bicampeonato e explica gol do título na Kings League Nations

Atacante destaca trabalho, fé e frieza na final contra o Chile, no Allianz Parque, e já projeta novas conquistas / Crédito: Jogada 10

O Brasil voltou a escrever seu nome no topo da Kings League Nations. Neste sábado (17/1), a Seleção Brasileira venceu o Chile por 6 a 2, no Allianz Parque, e conquistou o bicampeonato mundial da modalidade diante de um estádio lotado. Um dos protagonistas da decisão, o atacante Kelvin Oliveira falou com o J10 após o apito final e destacou a emoção do título, o carinho da torcida e a tranquilidade no momento de marcar o gol decisivo. Visivelmente emocionado, Kelvin ressaltou o caminho percorrido pela equipe ao longo da competição. Além disso, valorizou a entrega coletiva como chave para mais uma conquista internacional.

“Muito trabalho, muitas bênçãos de Deus, muito feliz. É muito bom retribuir a todo o carinho que a torcida tem e retribuir sendo campeão. Acho que é a melhor forma, com muito trabalho, muita dedicação, muito pé no chão. E é isso, muito feliz. Vambora, vamos buscar o terceiro, se Deus quiser, ano que vem”, afirmou o camisa 9.

Aliás, o gol marcado na final teve peso especial. Afinal, após passar em branco contra o México, algo inédito na Kings League, o K9 estava novamente ficando sem marcar em uma partida, mas a bola do título caiu justamente em seus pés, no Matchball. “Deus me abençoou muito. Esses momentos eu gosto mesmo de tentar. É um momento que é o que eu me sinto confortável quando a bola chega. Sempre tentar ter a maior calma possível para fazer os gols e deu certo. Vamos embora!”, completou. Brasil bicampeão da Kings League Nations A conquista coroa uma campanha de superação da Seleção Brasileira na Kings League Nations. Afinal, após um início irregular, o Brasil cresceu ao longo do torneio, passou por adversários tradicionais e chegou à decisão com confiança, empurrado por cerca de 40 mil torcedores no Allianz Parque para conquistar o bicampeonato.