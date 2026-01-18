Internacional vacila no fim e leva virada do Ypiranga pelo Gaúcho

Internacional vacila no fim e leva virada do Ypiranga pelo GaúchoCom reservas, Colorado tem queda no segundo tempo e vê Canarinho de Erechim virar o jogo minutos finais, no Colosso da Lagoa
O Internacional conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho. Neste domingo (18), o Colorado perdeu de virada para o Ypiranga por 2 a 1, no Colosso da Lagoa, pela terceira rodada da primeira fase do Estadual. Bruno Henrique abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Nicolas deixou tudo igual e Renan Gorne, em cobrança de pênalti no apagar das luzes, garantiu os três pontos para o Canarinho.
Mesmo com a derrota, o Inter segue na liderança do grupo A do Gauchão. Com seis pontos, o Colorado tem um a mais que Juventude e São José, empatados com 5. Aliás, a distância para o São Luiz, primeiro time fora da zona de classificação para as quartas de final, é de 4 pontos. Ou seja, apesar da derrota, a vaga na próxima fase está encaminhada.
Após essa partida contra o Ypiranga, o próximo compromisso do Internacional é na quarta-feira. No estádio Beira-Rio, o time recebe o Inter de Santa Maria. O confronto, aliás, marcará a estreia do time considerado titular do Colorado, com as estreias de Alan Patrick e Johan Carbonero, por exemplo. Além disso, será o primeiro jogo de Paulo Pezzolano na casamata do Gigante.
Inter superior
O Inter, com a terceira formação diferente (e terceiro técnico distinto) iniciou no campo do Ypiranga e não demorou a abrir o placar. Aos 16, Yago Noal cobrou escanteio para Bruno Henrique, que deu de calcanhar para estufar as redes de Zé Carlos. Os donos da casa tentavam o empate, mas não tinham qualidade para superar o sistema defensivo colorado. Os visitantes trocaram passes em busca do segundo. Tabata teve chance aos 42, que o goleiro defendeu. No rebote, Gustavo Prado mandou por cima. No geral, foi muito superior no primeiro tempo.
Chances desperdiçadas e vacilo
Na segunda etapa, o Internacional manteve a postura inicial, criando oportunidades e parecia ter o controle da partida. No entanto, o Ypiranga de Erechim viu que poderia arrancar pelo menos um empate e se lançou ao ataque, com ousadia. Da segunda metade para o fim, o Canarinho teve personalidade e dominou as ações. Foram pelo menos quatro chutes no gol. O Inter até conseguiu se segurar seja pelos erros do ataque do adversário ou por defesas de Anthoni. Porém, no fim, o castigo veio. Aos 37 minutos, Alan Benítez não cortou cruzamento e sobrou para Nicolas, que chutou cruzado. O time da casa insistiu e chegou ao gol da virada. Clayton Sampaio derrubou Danielzinho na área, e o árbitro apontou para marca da cal. Na cobrança, Renan Gorne bateu no canto esquerdo de Ivan, aos 48 minutos da segunda etapa.
YPIRANGA 2×1 INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho – 3ª rodada
Data: 18/1/2026 (domingo)
Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
Gols: Bruno Henrique, 16’/1°T (0-1); Nicolas, 37’/2°T (1-1) e Renan Gorne, 48’/2°T (2-1)
YPIRANGA: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon (Renan Gorne, 10’/2°T) e Lucas Ramos; Marcelinho (Danielzinho, intervalo), Felipe Ferreira (Henrique Rafael, 42’/2°T) e Gustavo Simões (Gabriel Terra, 50’/2°T). Técnico: Raul Cabral.
INTERNACIONAL: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Braian Aguirre; Bruno Henrique (Alisson, 29’/2°T), Benjamin Ahrin (Kauan Alves, 18’/2°T), Bruno Tabata, Yago Noal (Allex, intervalo), Gustavo Prado (João Victor, 41’/2°T); Raykkonen (João Bezerra, intervalo). Técnico: Esteban Conde.
Árbitro: Eduardo Bastos
Assistentes: Tiago Augusto Diel e Luciano de Mello
VAR: Anderson Farias
Cartão Amarelo: Gustavo Simões, Nicolas (YPI), Benjamin Arhin, Raykkonen, Bruno Henrique, Esteban Conde, Tabata (INT)