Internacional anuncia o zagueiro Félix Torres

Equatoriano chega por empréstimo do Corinthians até o fim do ano, mas o Colorado pode exercer a compra após fim do período / Crédito: Jogada 10

O Internacional oficializou, na tarde deste domingo (18), o segundo reforço da temporada. O zagueiro Félix Torres foi confirmado para encorpar as opções do setor defensivo de Paulo Pezzolano. O equatoriano, que pertence ao Corinthians, ficará no Beira-Rio por empréstimo até o fim do ano. Os gaúchos procuravam um zagueiro para suprir a saída de Vitão. O jogador de 25 anos foi para o Flamengo em uma operação que superou os 10 milhões de euros (R$ 65,6 milhões). Por sinal, Félix Torres deve precisar de um curto período para ficar à disposição de Paulo Pezzolano e sua comissão técnica. Afinal, ele participou normalmente dos treinos com o elenco do Corinthians.

O equatoriano chegou a ficar como alternativa no banco na estreia da equipe no Campeonato Paulista. No entanto, o defensor não chegou a entrar em campo na vitória sobre a Ponte Preta, na Neo Química Arena, no último domingo (11). A última partida, aliás, foi o empate em 1 a 1 com o Juventude em 7 de dezembro.