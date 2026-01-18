Internacional anuncia o zagueiro Félix Torres

Internacional anuncia o zagueiro Félix TorresEquatoriano chega por empréstimo do Corinthians até o fim do ano, mas o Colorado pode exercer a compra após fim do período
O Internacional oficializou, na tarde deste domingo (18), o segundo reforço da temporada. O zagueiro Félix Torres foi confirmado para encorpar as opções do setor defensivo de Paulo Pezzolano. O equatoriano, que pertence ao Corinthians, ficará no Beira-Rio por empréstimo até o fim do ano.
Os gaúchos procuravam um zagueiro para suprir a saída de Vitão. O jogador de 25 anos foi para o Flamengo em uma operação que superou os 10 milhões de euros (R$ 65,6 milhões). Por sinal, Félix Torres deve precisar de um curto período para ficar à disposição de Paulo Pezzolano e sua comissão técnica. Afinal, ele participou normalmente dos treinos com o elenco do Corinthians.
O equatoriano chegou a ficar como alternativa no banco na estreia da equipe no Campeonato Paulista. No entanto, o defensor não chegou a entrar em campo na vitória sobre a Ponte Preta, na Neo Química Arena, no último domingo (11). A última partida, aliás, foi o empate em 1 a 1 com o Juventude em 7 de dezembro.
Félix iniciou sua trajetória profissional no futebol equatoriano pelo LDU Portoviejo. Na sequência, transferiu-se para o Barcelona SC. Em 2019, jogou pelo Santos Laguna, do México, clube pelo qual atuou por várias temporadas. Em janeiro de 2024, chegou ao futebol brasileiro para defender o Corinthians, onde conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 2025.
Além da carreira por clubes, o zagueiro soma convocações pela seleção principal do Equador, com participações em competições continentais e nas Eliminatórias. Félix Torres, aliás, foi titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2022.