Hulk confirma permanência no Atlético e lamenta empate: “Lamentável”

Ídolo do Galo jogou pela primeira vez na temporada, mas não conseguiu evitar o empate sem gols com a Tombense

Após uma longa novela sobre o seu futuro, Hulk confirmou a permanência no Atlético. Pela primeira vez na temporada, o camisa 7 entrou em campo e teve uma boa atuação. Contudo, não conseguiu evitar o empate sem gols com a Tombense , neste domingo (18), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogador lamentou o terceiro tropeço consecutivo.

“É lamentável começar dessa forma, com mais um empate. Vamos trabalhar muito agora, tentar ganhar ritmo o mais rápido possível para jogar de acordo com o que sabemos. Tivemos uma semana de trabalho, o pessoal chegou bem e fisicamente todo mundo está bem. É natural que tenham erros neste início, mas o mais importante é continuar trabalhando para evoluir”, disse Hulk.

Foi o terceiro empate consecutivo do Atlético no Campeonato Mineiro. Com o empate, o Galo soma três pontos em três jogos e ocupa a terceira posição do Grupo A. Já a Tombense, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo B com apenas dois pontos. O Galo volta a campo contra o América, dia 21, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

Hulk confirma permanência no Atlético

Insatisfeito com o projeto para 2026, Hulk quase encerrou a sua trajetória no Atlético. O camisa 7 ficou bem perto de vestir a camisa do Fluminense nesta temporada, mas o Galo não chegou a um acordo pela transferência. Agora, parece que não existe mais dúvidas: Hulk fica no Galo. Pelo menos mais esse ano.

“Sempre deixei claro que estou focado em dar o meu melhor. Espero que 2026 seja um ano vitorioso para a gente e que possamos conquistar coisas grandes. Estou muito feliz aqui. Vou continuar no Atlético em 2026, sigo motivado e comprometido em ajudar o clube a conquistar títulos”, afirmou o camisa 7.