Guarani x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Peixe tenta voltar a vencer no estadual após derrota no clássico, enquanto Bugre já vive turbulência dentro da equipe
Na noite deste domingo (18), às 20h30, depois da derrota no clássico contra o Palmeiras, o Santos entra em campo em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. O Peixe visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da competição.

A Voz do Esporte está 100% pronta para transmitir, ao vivo, a partir de 19h, a peleja. Christian Rafael brilhará na narração. Ele terá o auxílio luxuoso de Diogo Martin nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.

