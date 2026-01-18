Grêmio elimina Ceará e segue vivo no sonho de ganhar sua primeira Copinha

Grêmio elimina Ceará e segue vivo no sonho de ganhar sua primeira CopinhaGaúchos fazem 3 a 0 Com dois gols de seu principal jogador, João Borne, e um do artilheiro Felippe Magalhães. Todos no primeiro tempo
O Grêmio é semifinalista da Copinha 5SP. Na manhã deste domingo, 18/1, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, venceu o Ceará por 3 a 0. João Borne, o craque do time, foi o destaque. Fez dois gols e cobrou o escanteio que gerou o outro gol,de Felippe Magalhães.
Agora o Grêmio aguarda o vencedor de Guanabara City, time goiano e uma das surpresas da competição, e Cruzeiro. Vale citar que o time gremista jamais ganhou a Copinha. Foi vice duas vezes, a ultima em 2020, quando perdeu a final para o arquirrival Internacional.
Grêmio decide o jogo no primeiro tempo
O Grêmio começou a construir a sua história antes dos 20 minutos. Logo aos nove minutos, marcou o primeiro gol. O zagueiro cearense Uchella, dentro da área, rechaçou mal uma bola, e João Borne conseguiu o corte, que ficou para Harrley. Em seguida, o atacante rolou para João Borne bater e abrir o placar. Assim, o Ceará deu mole dentro da área, e João Borne recuperou a bola para bater com força e abrir o placar.
Além disso, foi João Borne, um dos destaques da competição, quem ampliou o placar aos 17 minutos, marcando mais um gol. Pedro Gabriel chutou para grande defesa de Deivid, mas a sobra ficou com o Grêmio: Felipe escorou para João Borne, que deu um belo voleio. Por fim, nos acréscimos, João Borne cobrou escanteio pela esquerda, e Felipe Magalhães concluiu com força no ângulo para fazer 3 a 0.
No segundo tempo, o Ceará, mesmo com grande desvantagem no placar, resolveu partir para o ataque, mas parou nas boas defesas do goleiro gremista João Victor. Na melhor chance, Rian entrou na área pela direita e chutou para grande defesa de João Victor, mantendo o placar favorável ao Grêmio.
