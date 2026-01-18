Fora dos planos, Volpi negocia saída do Grêmio

Fora dos planos do Grêmio, Tiago Volpi negocia a saída. Afinal, o goleiro perdeu ainda mais espaço com a contratação de Weverton, que estava no Palmeiras. Dessa forma, a saída também é vista de forma positiva pela diretoria tricolor, que tem pendências financeiras com o jogador, de acordo com o “ge”.

O Grêmio deve valores de luvas para Volpi. Os valores foram acordados durante a contratação para complementar o salário. Além disso, a diretoria tricolor também precisa acertar o montante da rescisão. Afinal, o goleiro tem contrato até dezembro de 2026 e, portanto, teria que receber uma compensação financeira pela saída antes do fim do vínculo.