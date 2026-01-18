Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora dos planos, Volpi negocia saída do Grêmio

Goleiro perdeu espaço após a chegada de Weverton
Fora dos planos do Grêmio, Tiago Volpi negocia a saída. Afinal, o goleiro perdeu ainda mais espaço com a contratação de Weverton, que estava no Palmeiras. Dessa forma, a saída também é vista de forma positiva pela diretoria tricolor, que tem pendências financeiras com o jogador, de acordo com o “ge”.

O Grêmio deve valores de luvas para Volpi. Os valores foram acordados durante a contratação para complementar o salário. Além disso, a diretoria tricolor também precisa acertar o montante da rescisão. Afinal, o goleiro tem contrato até dezembro de 2026 e, portanto, teria que receber uma compensação financeira pela saída antes do fim do vínculo.

Sem espaço, Tiago Volpi negocia a saída de forma definitiva. Contudo, não está descartada a possibilidade de um empréstimo. Assim, as partes conversam sobre a melhor forma de definir a situação. Portanto, a definição do futuro do goleiro de 35 anos deve acontecer nos próximos dias.

Contratado em janeiro de 2025, Tiago Volpi disputou 50 jogos e marcou dois gols, ambos de pênaltis, com a camisa do Grêmio. O goleiro, no entanto, oscilou durante o ano passado e terminou a temporada recebendo vaias. Recentemente, sequer ficou no banco após a derrota diante do São José, pelo Campeonato Gaúcho.

