Flamengo liga alerta no Carioca e pode mudar planejamento

O Flamengo ligou o alerta após sofrer o terceiro tropeço consecutivo no Carioca. Com a vaga nas quartas de final em risco, o Rubro-Negro pode antecipar o retorno do elenco principal. Afinal, o planejamento inicial era estrear apenas contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro, visando o confronto com o Corinthians na Supercopa Rei, dia 1º de fevereiro. Contudo, a história pode mudar, segundo o “ge”.

Assim como nos últimos anos, o Flamengo começou o Carioca com o time sub-20. Entretanto, a garotada não deu conta em 2026. Afinal, os Garotos do Ninho empataram com a Portuguesa-RJ e perderam para Bangu e Volta Redonda. Dessa forma, restam três jogos, sendo dois clássicos contra Vasco e Fluminense, nos dias 21 e 25, respectivamente. Portanto, mudanças podem acontecer nos próximos dias.