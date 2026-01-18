Flamengo liga alerta no Carioca e pode mudar planejamento

Flamengo liga alerta no Carioca e pode mudar planejamentoElenco principal pode voltar a jogar antes do dia 28
O Flamengo ligou o alerta após sofrer o terceiro tropeço consecutivo no Carioca. Com a vaga nas quartas de final em risco, o Rubro-Negro pode antecipar o retorno do elenco principal. Afinal, o planejamento inicial era estrear apenas contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro, visando o confronto com o Corinthians na Supercopa Rei, dia 1º de fevereiro. Contudo, a história pode mudar, segundo o “ge”.
Assim como nos últimos anos, o Flamengo começou o Carioca com o time sub-20. Entretanto, a garotada não deu conta em 2026. Afinal, os Garotos do Ninho empataram com a Portuguesa-RJ e perderam para Bangu e Volta Redonda. Dessa forma, restam três jogos, sendo dois clássicos contra Vasco e Fluminense, nos dias 21 e 25, respectivamente. Portanto, mudanças podem acontecer nos próximos dias.
O elenco principal do Flamengo se reapresentou no último dia 12. Em sua primeira semana de pré-temporada, a equipe teve apenas três dias de atividades no campo. Portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai intensificar os treinos. Em meio a isso, a comissão técnica, o diretor José Boto e o presidente Bapa vão se reunir para debater o planejamento.
Em 2026, o regulamento do Carioca mudou. Agora, os 12 times foram divididos em dois grupos de seis. Os quatro melhores de cada avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos disputarão um quadrangular final contra a queda. O Flamengo, neste momento, é o penúltimo colocado do Grupo B, mas pode terminar a rodada na lanterna em caso de vitória do Maricá sobre a Portuguesa-RJ.
